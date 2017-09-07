Xiaomi Mi A1 satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi A1'in özellikleri şöyle sıralanıyor:
5,5 inç 1080p ekran
Snapdragon 625 işlemci
4GB RAM
64GB depolama ve microSD slotu
12MP geniş açılı kamera, 2x optik zum destekli 12MP telefoto kamera
5MP ön kamera
Parmak izi sensörü
3.080mAh pil
USB Type-C bağlantı
Teknik özelliklerinden de gördüğünüz üzere Xiaomi'nin yeni telefonu, gayet güçlü bir telefon. Zaten cihazın çok ucuz olmak gibi bir amacı da yok. 234 dolara satışa sunulan olan telefon, Black, Gold ve Rose Gold seçenekleriyle Xiaomi'nin web sayfasından satın alınabiliyor.