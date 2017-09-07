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    Xiaomi Mi A1 satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 08:13 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 08:13

    Xiaomi'nin beklenen Android One telefonu Mi A1, resmi olarak tanıtıldı. İnce, metal gövdeye sahip telefon "amiral gemisi çift kamera" özelliğine sahip olan ilk Android One telefonu.

    Xiaomi Mi A1'in özellikleri şöyle sıralanıyor:

    5,5 inç 1080p ekran
    Snapdragon 625 işlemci
    4GB RAM
    64GB depolama ve microSD slotu
    12MP geniş açılı kamera, 2x optik zum destekli 12MP telefoto kamera
    5MP ön kamera
    Parmak izi sensörü
    3.080mAh pil
    USB Type-C bağlantı

    Teknik özelliklerinden de gördüğünüz üzere Xiaomi'nin yeni telefonu, gayet güçlü bir telefon. Zaten cihazın çok ucuz olmak gibi bir amacı da yok. 234 dolara satışa sunulan olan telefon, Black, Gold ve Rose Gold seçenekleriyle Xiaomi'nin web sayfasından satın alınabiliyor.

    Etiketler: Xiaomi Mi A1 , telefon , android one , xiaomi
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