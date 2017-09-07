Xiaomi Mi A1 satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi A1'in özellikleri şöyle sıralanıyor:

5,5 inç 1080p ekran

Snapdragon 625 işlemci

4GB RAM

64GB depolama ve microSD slotu

12MP geniş açılı kamera, 2x optik zum destekli 12MP telefoto kamera

5MP ön kamera

Parmak izi sensörü

3.080mAh pil

USB Type-C bağlantı



Teknik özelliklerinden de gördüğünüz üzere Xiaomi'nin yeni telefonu, gayet güçlü bir telefon. Zaten cihazın çok ucuz olmak gibi bir amacı da yok. 234 dolara satışa sunulan olan telefon, Black, Gold ve Rose Gold seçenekleriyle Xiaomi'nin web sayfasından satın alınabiliyor.