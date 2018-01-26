Xiaomi Mi 7 nasıl olacak? İşte ilk görüntüler

Xiaomi'nin üst seviye akıllı telefon serisi olan Mi ailesinin yeni üyesine yakında kavuşması bekleniyor. Bir yandan orta – üst segment için Xiaomi Mi 6X söylentileri dolaşırken, diğer yandan amiral gemisi statüsünde de Xiaomi Mi 7'nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtılması bekleniyor. Görünüşe göre Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi'nin en önemli akıllı telefon üreticilerinden olacak.

Xiaomi Mi 7'den gelen son bilgiler ise, telefonun tasarımına ve teknik detaylarına ilişkin. Görselleri Weibo'da ortaya çıkan Xiaomi Mi 7, tasarımıyla Mi Mix'e benzeyecek ancak çok daha iyisini sunacak. Hatta Mi 7'nin, Xiaomi'nin en iyi tasarım çizgisine sahip akıllı telefon u olabileceği söyleniyor. Telefonun fiyatının ise 500 doların altında olması bekleniyor.





Xiaomi'nin yeni amiralinde Qualcomm'un en yeni işlemcisine yer vermesi bekleniyor. Bu bilgiye göre, Mi 7'de Snapdragon 845 işlemcinin bulunacağını söylemek mümkün. Ayrıca telefonda 6 GB RAM ve 8 GB RAM gibi farklı varyantlar da yer alacak.

Telefonun sızan görseline baktığımızda, arka tarafta yatay konumlandırılmış çift kamera diziliminin olduğunu görmek mümkün. Yine ortada bir parmak izi sensörü de arka tarafta yer alıyor. Ön yüzden neredeyse sıfır çerçeve kullanacak olan telefon, böylece geniş görüntü sunan modellerden biri olacak. Öte yandan Xiaomi Mi 7'de, yüz tanıma özelliğinin de bulunması bekleniyor. Elbette tüm bunları ve daha fazlasını Mobil Dünya Kongresi'nde öğreneceğiz.



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