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    Xiaomi Mi 5X Türkiye'de satışta! İşte özellikleri ve fiyatı

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Akıllı telefon yelpazesine yeni bir üye ekleyen Xiaomi’nin çift arka kamerasıyla dikkat çeken yeni oyuncağı Xiaomi Mi 5X, n11 aracılığıyla Türkiye'ye geldi. İşte yeni Xiaomi'nin özellikleri ve fiyatı...

    Xiaomi’nin optik yakınlaştırma özelliğini giriş seviyesi sınıfa sunan ilk model olma özelliği taşıyan yeni cihazı Mi 5X, Türkiye'de satışa çıktı. MIUI 9 ile birlikte gelen Xiaomi Mi 5X, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip. Tamamen metal gövde taşıyan cihaz, çift arka kamerası, 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi ve ses kalitesiyle öne çıkan cihaz'da OmniVision imzalı 12MP çözünürlüğünde RGB ve yine 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör bulunuyor.

    Xiaomi Mi 5X Türkiyede satışta İşte özellikleri ve fiyatı

    Cihaz, optik yakınlaştırma özelliğini giriş seviyesi sınıfa sunan ilk model olarak ön plana çıkıyor. 3.080mAh kapasiteye sahip pili, DHS Ses Kalibrasyon Algoritması ile yüksek kaliteli ses çıkışı ve kulaklıklarla gelişmiş kalitesi için bağımsız bir ses yükseltici, ayrık anten tasarımı ve parmak izi bırakmayan bir kaplamasıyla Xiaomi Mi 5X, n11'de 1.339 TL’den satışa sunulmuş durumda.

    Etiketler: Xiaomi Mi 5X , telefon , çin , xiaomi
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