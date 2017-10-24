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    Xi, Çin'de Mao'dan sonraki 'en güçlü lider'

    BBC Türkçe
    24.10.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Çin Komünist Partisi, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ideolojik doktrinini kutsal kabul ederek tüzüğüne koyma koymayı oylayarak kabul etti.

    Xi, Çinde Maodan sonraki en güçlü lider

    Böylece Xi, ülkenin kurucusu Mao Zedung'la aynı seviyeye konmuş oldu. Delegeler, parti kongresinin son gününde 'Xi Jinping'in yeni çağda, Çin'e özgü sosyalizm' tüzüğe dahil edip etmemeyi oyladı.

    Bu gelişmeye göre Xi'ye yönelik eleştiriler doğrudan Komünist Parti yönetimine yönelik eleştiriler olarak değerlendirilecek.

    14 temel prensip
    "Yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" doktrini 14 temel prensipten oluşuyor:
    Parti liderliğinin ülkedeki tüm işleyişte söz sahibi olması
    İnsan odaklı bir yaklaşıma odaklanma
    Kapsamlı reformlara devam edilmesi
    Gelişim için yeni bir vizyon belirlenmesi
    Halkın yönetime katıldığından emin olunması
    İktidarın her biriminin kanun çerçevesinde çalıştığından emin olunması
    Temel sosyalist değerlerin korunması
    Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve garanti altına alınması
    Doğa ve insan arasındaki uyumun sağlama alınması
    Ulusal güvenlik için bütünsel bir yaklaşıma geçilmesi
    Silahlı kuvvetlerde Parti liderliğinin mutlak yönetiminin korunması
    "Tek Devlet İki Sistem" prensibinin korunması ve ulusal birliğin yayılması
    İnsanoğlu için ortak bir gelecek fikrinin hakim olduğu bir toplum inşası
    Parti ekseninde titiz ve tam bir iktidar faaliyeti yürütmek

    Kongrenin son gününde 2000'den fazla delege Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Xi Jinping'in görüşlerinin tüzüğe konmasına dahil kimsenin itirazı olup olmadığını sorulması karşısında salondan 'Hayır' sesleri yükseldiği aktarılıyor. Xi 2012'de ülkenin başına gelmesinden bu yana ülke yönetimindeki etkisini artırıyor.

    Ülkede beş yılda bir düzenlenen parti kongresinin onayladığı yeni plana göre, Komünist Parti, 2020 ile 2035 yılları arasında sosyalist modernizasyonun ilk aşamasını hayata geçirecek, sonrasındaki 15 yıllık dönemde ise gelişmiş, güçlü, demokratik, ileri kültür seviyesine ulaşmış, uyumlu ve güzel kelimelerinde tanımlanan "büyük modern sosyalist bir ülke" haline getirilecek.

    Xi, Çinde Maodan sonraki en güçlü lider

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