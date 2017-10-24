Xi, Çin'de Mao'dan sonraki 'en güçlü lider'

Böylece Xi, ülkenin kurucusu Mao Zedung'la aynı seviyeye konmuş oldu. Delegeler, parti kongresinin son gününde 'Xi Jinping'in yeni çağda, Çin'e özgü sosyalizm' tüzüğe dahil edip etmemeyi oyladı.

Bu gelişmeye göre Xi'ye yönelik eleştiriler doğrudan Komünist Parti yönetimine yönelik eleştiriler olarak değerlendirilecek.

14 temel prensip

"Yeni çağda Çin karakterinde bir sosyalizm" doktrini 14 temel prensipten oluşuyor:

Parti liderliğinin ülkedeki tüm işleyişte söz sahibi olması

İnsan odaklı bir yaklaşıma odaklanma

Kapsamlı reformlara devam edilmesi

Gelişim için yeni bir vizyon belirlenmesi

Halkın yönetime katıldığından emin olunması

İktidarın her biriminin kanun çerçevesinde çalıştığından emin olunması

Temel sosyalist değerlerin korunması

Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve garanti altına alınması

Doğa ve insan arasındaki uyumun sağlama alınması

Ulusal güvenlik için bütünsel bir yaklaşıma geçilmesi

Silahlı kuvvetlerde Parti liderliğinin mutlak yönetiminin korunması

"Tek Devlet İki Sistem" prensibinin korunması ve ulusal birliğin yayılması

İnsanoğlu için ortak bir gelecek fikrinin hakim olduğu bir toplum inşası

Parti ekseninde titiz ve tam bir iktidar faaliyeti yürütmek

Kongrenin son gününde 2000'den fazla delege Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Xi Jinping'in görüşlerinin tüzüğe konmasına dahil kimsenin itirazı olup olmadığını sorulması karşısında salondan 'Hayır' sesleri yükseldiği aktarılıyor. Xi 2012'de ülkenin başına gelmesinden bu yana ülke yönetimindeki etkisini artırıyor.

Ülkede beş yılda bir düzenlenen parti kongresinin onayladığı yeni plana göre, Komünist Parti, 2020 ile 2035 yılları arasında sosyalist modernizasyonun ilk aşamasını hayata geçirecek, sonrasındaki 15 yıllık dönemde ise gelişmiş, güçlü, demokratik, ileri kültür seviyesine ulaşmış, uyumlu ve güzel kelimelerinde tanımlanan "büyük modern sosyalist bir ülke" haline getirilecek.