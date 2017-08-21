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    Xbox One'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 07:25Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 07:25

    Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox One X'in özel versiyonu olan Project Scorpio Edition için ülkemizde ön sipariş almaya başladı. İşte Xbox One X Project Scorpio Edition Türkiye fiyatı...

    Microsoft, iki ay önce düzenlenilen E3 2017 fuarında gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, bugüne kadar üretilen en küçük ve en güçlü Xbox One olarak tanıtılan yeni oyun konsolu Xbox One X'in tanıtımını gerçekleştirdi.

    Project Scorpio ismini yaşatmak isteyen Microsoft'un konsolun özel bir versiyonu üzerinde çalıştığını ve cihazın 7 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de satışa sunulacağını daha önce sizlere duyurmuştuk.

    Bugün tasarımsal anlamda bazı küçük farklılıklara ev sahipliği yapan Xbox One X Project Scorpio Edition modelinin duyurusunu gerçekleştiren Microsoft, etkinlik sonrasında cihazın Türkiye fiyatını açıkladı.

    Xbox Oneın Türkiye fiyatı belli oldu

    Microsoft tarafından dünyanın en güçlü konsolu olarak lanse edilen Xbox One X Project Scorpio Edition modeli, ülkemizde 2899 TL'lik fiyat etiketi ile firmanın kendi internet mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

    Yeşil renkte dikey olarak yazılmış Project Scorpio yazısını taşıyan ve Xbox One X ile arasında donanımsal olarak herhangi bir fark bulunmayan oyun konsolu, sadece siyah renk seçeneği ile karşımıza çıkarken standart versiyonda yer almayan dokulu yüzeyi ile dikkat çekmeyi başarıyor.

    Teknik özellikleri kısaca bir hatırlamak gerekirse, AMD'nin geliştirdiği 2.3 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden ve 6 TFLOPS gücünde bir grafik biriminden güç alan konsol, 12 GB'lık GDDR5 RAM ve 1 TB'dan başlayan depolama kapasiteleri ile karşımıza çıkıyor.

    Etiketler: microsoft , xbox one , oyun , oyun konsolu
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