Xbox One'da depolama alanını az bulanlara müjde

Eurogamer'deki habere göre, Microsoft bir süredir Xbox One ve Xbox One X için kullanıcıların depolama alanını kurtaracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Intelligent Delivery (Akıllı Teslimat) isimli sistem, oyunların parçalar halinde depolanmasını sağlıyor, böylece oyuncular gerekmeyen parçaları yer açmak için silebiliyor.

Bunun çok işe yarayabileceği bazı durumlar şöyle olabilir: Örneğin FIFA oyunlarında indirme boyutunun büyük kısmını çeşitli dil seçenekleri işgal ediyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde ihtiyaç duymadıkları dilleri silebilirler. Başka bir örnek: Xbox One kullanıcıları X konsolları tarafından kullanılan 4K içerikleri indirmek zorunda kalmazlar, çünkü zaten sistemleri bunu desteklemiyor. Başka tür oyundan bir örnek daha verecek olursak, Call of Duty gibi oyunlar için, oyuncu single-player veya multiplayer modlarından hangisini oynuyorsa diğerini silip yer açabilir. Sildiği türü oynamaya karar verirse de her zaman yeniden indirme seçeneğine sahip olur.

Ayrıca, Intelligent Delivery çok diskli oyunları da destekleyecek, birincil disk tüm zorunlu verileri bulunduracak ve ek olanlar (15'e kadar) oyuncuların istediklerinde ekleyebilecekleri verileri taşıyacaklar. Şu an için Microsoft sadece iki diski destekliyor ama oyun geliştiricileri daha fazla diskin desteklenmesini istiyorlar.

Tabi tüm bu özellikler oyun yapımcılarının oyunlarını veri parçalarına ayırmalarına bakıyor ve bunu sadece Xbox One için (mesela single player ve multiplayer'ı ayırmak gibi). Ama Intelligent Delivery depolama alanına ve indirme sürelerine büyük etki yapacak akıllı araçlar sunuyor; orası kesin...