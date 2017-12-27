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    Xbox One'a klavye ve fare desteği geliyor!

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 07:14 | Son Güncelleme:

    Microsoft'un Polonya sitesi yanlışlıkla Xbox One için klavye ve fare desteğini anlatan bir mesaj yayınladı.

    Geçtiğimiz Eylül ayında Xbox One için klavye ve fare desteği geleceğinin sinyallerini vermişti. Microsoft'un Kurumsal Başkan Yardımcısı Mike Ybarra'da klavye ve fare desteğinin yolda olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Ybarra Xbox'ın klavye ve fare desteğine sahip ilk oyunlarının çok yakında açıklanacağını da söylemişti. Bu açıklamalar ardından konuyla ilgili 2 aydır Microsoft tarafından bir açıklama gelmemişti.

    Anlaşılana göre Microsoft, yakında bu konu ile ilgili resmi bir duyuru yapmaya hazırlanıyordur. Ancak Microsoft'un Polonya sitesi yanlışlıkla bu duyuruyu erken yayınladı. Yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra silinen açıklamada, ne zaman bu desteğin geleceğinin tarihi yer almıyor. 

    Etiketler: Xbox One'a klavye ve fare desteği
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