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Xbox One X dizüstü bilgisayar oldu

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

Microsoft tarafından Project Scorpio kod adıyla uzun bir süre boyunca merak uyandırmayı başaran Xbox One X, Eddie Zarick tarafından dizüstü bilgisayara dönüştürüldü.

Eddie Zarick kendi ürettiği bilgisayarı YouTube üzerinden tanıttı. Xbook One X olarak adlandırılan cihazın bir benzerinin olmadığını belirtti. Xbook One X, 21.5 inç 1080p ekrana sahip. Eddie Zarick, hepsi bir arada portatif oyun sistemi olarak açıkladığı cihaza dahili ses, klavye ve birçok özellik eklemiş. Cihaz aynı zamanda Xbox One oyun kumandaları ile de uyumluluğa sahip. Ayrıca, dizüstü bilgisayara dönüştürülmesine rağmen cihazın arka tarafındaki portlara giriş sağlanmış. Xbook One X bulunan bir USB portu klavye için kullanılmış.

Xbox One X dizüstü bilgisayar oldu

Eddie Zarick, Xbook One X'i satın almak isteyenlere de kendi internet sitesinden hizmet sunuyor. Cihazı 2.495 dolardan satın alabilirsiniz ama sistem için önden 1000 dolarlık bir depozito vermeniz gerekiyor. Xbox One X'in Xbook One X'e dönüştürülüp ve teslim edilmesi 2 3 haftayı bulunuyor.

Etiketler: Xbox One X PC hali
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