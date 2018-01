Xbox One için en iyi oyun tavsiyeleri

Microsoft'un oyun konsolunu satın almak isteyenlere Xbox One X, Xbox One S ve orijinal Xbox One gibi farklı seçenekler sunuyor. Sizde bu yıl bu konsollardan birine sahipseniz işte oynayabileceğiniz oyunların listesi:



PlayerUnknown's Battlegrounds

PUBG 2017’de oyun dünyasının kasıp kavurdu. Oyunun Xbox One versiyonu hâlâ bazı ince dokunuşlara ihtiyaç duyuyor. Ama yine de bu sorunlar oyunun listeye girmesine engel olmadı. Oyun Microsoft Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

Cuphead

Oyun iki özelliği ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu özelliklerden birincisi elle defter üzerine çizilmiş gibi görünen tasarımı, ikincisi ise oldukça zor olan oyun deneyimi. Bu oyunu oynarken kumandayı kırma isteği gelebilir dikkat. Oyun Microsoft Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

Assasin's Creed: Origins

Uzun bir süreden sonra oyuncuların Assasin's Creed serisi ile barışmasını sağlayan oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda oyuncular Mısır'da geçen bir hikayenin ortasında yer alıyor. Assasin's Creed: Origins, Microsoft Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein serisinde macera yeniden Amerika sokaklarına taşınıyor. B.J. Blazkowicz’i kontrol eden oyuncular, ülkeyi Nazi işgalinden kurtarmaya çalışıyor. Wolfenstein II: The New Colossus, Microsoft Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

Prey

Düşman yaratıklarla dolu terkedilmiş bir alan, hafıza kaybı yaşayan bir ana kahraman ve gizemli süper güçler. Bunların birleşimi ortaya Prey’i çıkarıyor. Oyun oyunculara zorlukların üstesinden gelmeleri için farklı seçenekler sunuyor. Prey'i, Microsoft Mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

Destiny 2

Destiny 2, selefinde oyuncuları rahatsız eden problemlerin önemli bir kısmından arınmış olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Sorunlarından kurtulması, Destiny 2’nin FPS mekaniğini biraz daha kuvvetli hâle getiriyor. Oyunu Microsoft Mağaza üzerinden satın alabilirsiniz.

Sonic Mania

Sonic hayranları tarafından düzenlenen oyun 16-bit döneminin bir eklentisi gibi çalışıyor. Yeniden düzenlenen seviyeleri ve yeni fikirleriyle orijinal Sonic oyunlarının heyecanını yaşatıyor. Sonic Mania'yi Microsoft Mağaza üzerinden satın alabilirsiniz.