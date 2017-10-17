Xbox One için çok önemli güncelleme: Mutlaka indirin

Microsoft tarafından yapılan açıklamayla birlikte bugünden itibaren tüm Xbox One kullanıcıları için hazır hale geldiği belirtilen güncellemede; ana ekran, rehber ve topluluk gibi sekmeler de elden geçirilmiş durumda.

Firmanın geride bıraktığımız Ağustos ayından bu yana testlerini sürdürdüğü ve Xbox Insiders programına dahil olanların gönderdiği geri bildirimlerle geliştirilen özellikler bugünden itibaren küresel olarak oyunseverlerin beğenisine sunuldu.





Güncelleme ile birlikte artık Home yani ana ekranımızı kişiselleştirebilme gibi bir şansa da sahip olduk. Klasikleşen Metro tasarım ve karelere bölünen ekrana artık istediğiniz ve hızlı iletişim kurmak istediğiniz bir arkadaşınızı, istediğiniz bir oyunu ya da müzik parçasını ekleyebileceksiniz.

Guide yani rehber sekmesinin arayüzünde de önemli değişiklikler yapılımş durumda. Artık içerisindeki alt sekmeler arasında geçiş yapmak çok daha hızlı ve kolay bir hale getirildi. Ayrıca bu ekranda artık “Oyundaki arkadaşlar” adında bir bölüm daha yer alıyor ve sizinle aynı oyunu oynayan kişileri anında görüntüleyebilmeniz sağlanıyor.

shiftdelete.net'in haberine göre son olarak da Sonbahar güncellemesi olarak adlandırılan bu güncelleme ile birlikte, bildirimler sisteminin de yenilendiğini hatırlatalım. Cihazınız uyku moduna geçtiğinde dahi önemli aktiviteler ve durum bildirimleri görüntülenebilecek.