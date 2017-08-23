MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Xbox Game Pass Türkiye'de kullanıma açılıyor

    Xbox Game Pass Türkiye'de kullanıma açılıyor

    Hürriyet Haber
    23 Ağustos 2017 - 08:23Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 08:23

    Microsoft Gamescom 2017’de Xbox Game Pass servisini aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz yeni ülkeye getireceğini açıkladı. Ayrıca servise yedi yeni oyun da ekleniyor.

    Microsoft, Gamescom 2017 fuarında, 1 Eylül tarihinden itibaren Xbox Game Pass özelliğinin 8 yeni ülkede ulaşılabilir olacağını açıkladı. Bu ülkeler Türkiye, Arjantin, Brezilya, İsrail, Suudi arabistan, Slovakya, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Xbox Game Pass'in ülkemizdeki fiyatı 29 TL olacak.

    Xbox Game Pass, 1 Haziran'da 31 farklı ülkede faaliyete geçmişti. Servisin 9.99 dolarlık yurt dışı abonelik ücreti bulunuyor. 100’ün üzerinde Xbox One ve geriye dönük uyumluluğa sahip Xbox 360 Oyunu oynanabiliyor. Oyunların konsolda oynanabilmesi için tamamen indirilmesi gerekiyor. Microsoft, her ay eklediği yeni oyunlarla çeşitliliği artırıyor.

    29 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Microsoft’un Game Pass kütüphanesine ReCore Definitive Edition, Metro: Last Light Redux, Fable II, Garou: Mark of the Wolves, 10 Second Ninja X,Hue ve The Bridge oyunlarını eklemesi bekleniyor.

    Etiketler: oyun , microsoft , Xbox Game Pass
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri