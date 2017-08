Xbox Game Pass Türkiye'de kullanıma açılıyor

Microsoft, Gamescom 2017 fuarında, 1 Eylül tarihinden itibaren Xbox Game Pass özelliğinin 8 yeni ülkede ulaşılabilir olacağını açıkladı. Bu ülkeler Türkiye, Arjantin, Brezilya, İsrail, Suudi arabistan, Slovakya, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Xbox Game Pass'in ülkemizdeki fiyatı 29 TL olacak.

Xbox Game Pass, 1 Haziran'da 31 farklı ülkede faaliyete geçmişti. Servisin 9.99 dolarlık yurt dışı abonelik ücreti bulunuyor. 100’ün üzerinde Xbox One ve geriye dönük uyumluluğa sahip Xbox 360 Oyunu oynanabiliyor. Oyunların konsolda oynanabilmesi için tamamen indirilmesi gerekiyor. Microsoft, her ay eklediği yeni oyunlarla çeşitliliği artırıyor.

29 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Microsoft’un Game Pass kütüphanesine ReCore Definitive Edition, Metro: Last Light Redux, Fable II, Garou: Mark of the Wolves, 10 Second Ninja X,Hue ve The Bridge oyunlarını eklemesi bekleniyor.