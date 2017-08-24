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    Xbox Game Pass Türkiye’de! Aylık bedeli ise...

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 09:51Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 09:51

    Microsoft’un oyun konsolu için geliştirilen üyelik sistemi Xbox Game Pass, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkede kullanıma sunuluyor. Üyelik sisteminde aylık 29 TL karşılığında 100’e yakın oyuna erişim hakkı sağlanıyor.

    Microsoft tarafından geliştirilen Xbox oyun konsolu ekosisteminde kullanılmak üzere tasarlanan yeni üyelik sistemi Xbox Game Pass 1 Haziran’da resmi olarak duyurulmuştu. Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom 2017’de yeni üyelik sisteminin 8 ülkede daha kullanıma sunulacağı açıklandı. Xbox Game Pass, 1 Eylül’den itibaren Türkiye’de de kullanılabilecek. Aylık üyelik sistemiyle çalışan Xbox Game Pass, dijital bir oyun aboneliği hizmeti veriyor. 100’e yakın oyuna sınırsız erişim sağlayan Xbox’ın bu yeni servisi oyuncuların kütüphanesini genişletiyor ve yeni maceraları deneyimlemesine olanak sağlıyor.

    Türkiye’deki Xbox kullanıcıları 1 Eylül’den itibaren Xbox Game Pass üyeliğini başlatabilecekler. 14 günlük ücretsiz deneme süreciyle bu hizmeti deneyimleyebilecek oyuncuların, Halo 5, Dead Rising 3, Bioshock serisi ve Fable gibi popüler ve ilgi çeken 100e yakın oyuna erişim hakkı olacak. Yeni üyelik sisteminin Türkiye fiyatı ise aylık 29 TL olarak açıklandı.

    Xbox Game Pass’e her geçen gün yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Gamescom 2017’de üyelik sistemine Recore: Definitive Edition, Metro: Last Light Redux, Fable II, Garou: Mark of the Wolves, 10 Second Ninja X, Hue ve The Bridge gibi oyunların dahil edileceği açıklandı. Önümüzdeki günlerde Xbox Game Pass ile oynanabilecek oyun sayısı daha da artacak.

    Etiketler: Xbox Game Pass , oyun , microsoft , oyun konsolu
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