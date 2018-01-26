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Xbox Game Pass değişiyor, sınırları genişliyor!

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 08:17 | Son Güncelleme:

Microsoft'un oyun konsolu için geliştirilen üyelik sistemi Xbox Game Pass, kapsamını genişletiyor.

Microsoft tarafından geliştirilen Xbox oyun konsolu ekosisteminde kullanılmak üzere tasarlanan yeni üyelik sistemi Xbox Game Pass, geçen yıl 1 Haziran'da resmi olarak duyurulmuştu. Xbox Game Pass, 1 Eylül'den itibaren Türkiye'de de kullanıma sunulmuştu. Yapılan yeni düzenleme ile Xbox One'a özel oyunlar çıktığı andan itibaren Game Pass üyeleri tarafından deneyimlenebilecek. Bu sayede platforma özel oyunlar Game Pass üyeleri tarafından hemen oynanabilecek.

İlk etapta 20 Mart'ta kullanıma sunulacak olan Sea of Thieves oyunu üyelik sistemine dahil olacak. İlerleyen günlerde Xbox One eko sistemine gelecek State of Decay 2 ve Crackdown 3 gibi oyunlarla Halo, Forza ve Gears of War serilerinin yeni sürümleri de yine Game Pass üyeleri tarafından çıkar çıkmaz oynanabilecek.

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Etiketler: oyun konsolu
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