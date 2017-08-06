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    Wulff, Yargıcı’nın Almanya temsilcisi

    BERLİN
    06 Ağustos 2017 - 11:58Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 12:03

    Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Türk giyim markası Yargıcı’nın Almanya temsilcisi oldu.

    Wulff, Yargıcı’nın Almanya temsilcisiALMAN Bild am Sonntag Gazetesi’nin haberine göre Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, moda dünyasına girdi. Wulff, Türk giyim markası Yargıcı’nın Almanya temsilcisi oldu. Yargıcı 31 Mayıs’ta Hamburg’ta ilk temsilciliğini açarken, Wulff ve eşi Bettina Wulff, açılışın star misafirleriydi. Yargıcı’nın müdürü Erik Schaap, Almanya’ya açılmalarını Wulff’un teşvik ettiğini söyledi. Yargıcı 2018 sonuna kadar Almanya’da 10 temsilcilik açmayı planlıyor.

    SPD VE SOL PARTİ KARŞI ÇIKTI
    Eski Cumhurbaşkanı Wulff yılda 236 bin euro devlet şeref maaşı alıyor. Ek geliri bu maaşı etkilemiyor. Eski Cumhurbaşkanı’nın ek geliri, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti’yi kızdırdı. SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, “Kural olarak eski cumhurbaşkanları fahri görevler üstlenir, öyle moda şirketlerinin temsilciliğini değil. Devlet şeref maaşı başka işler yapmak zorunda kalmamaları için ömür boyu veriliyor” dedi. Sol Parti Grup Eşbaşkanı Sahra Wagenknecht, “Wulff vergi mükelleflerinin ödediği vergilerden yılda 236 bin euro kazanıp bunun yanında ek gelirinin buna hesap edilmemesi kabul edilemez. Biz yasayı değiştirmek için meclise yasa tasarısı getireceğiz” diye konuştu.

    Etiketler: ALMANYA , Christian Wulff , YARGICI , Almanya temsilcisi
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