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    Wulff: Seçimden sonra yumuşama olur

    Yunus ÜLGER / HAGEN
    03.09.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 12:08

    Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 24 Eylül’de yapılacak Federal seçimlerin ardından Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliğin azalacağını söyledi.

    HAGEN’de CDU milletvekili Cemile Yusuf’un seçim toplantısına katılan Christian Wulff, Türkiye ile Almanya’nın birçok bakımdan birbirine bağlı iki ülke olduğunu, gerginliğin her iki ülkeye de zarar vereğini belirtti. Türkiye ile ilişkilere önem veren ve “İslam Almanya’ya aittir” sözüyle özdeşleşen Wulff, yumuşama için başta Deniz Yücel olmak üzere tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyledi. “Yücel, 200 gündür tutuklu, ortada henüz bir iddianame yok” diyen Wulff, bunun hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti. Wulff, yumuşama için Almanya’nın da Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde bazı girişimlerde bulunmasını istedi.
    Türkiye’nin iç sorunlarının Almanya’ya taşınmasına karşı olduğunu belirten Wulff, “Kürtler, Türkler, Kemalistler, AKP taraftarları ve diğer farklı görüşlerden olanlar Almanya’da yaşayabilirler, ama sorunları, çekişmeleri buraya taşımadan. Türkler arasındaki kutuplaşma, Almanya’ya da zarar veriyor” dedi.

    Wulff: Seçimden sonra yumuşama olur

    KAYGI VERİCİ
    Cemile Yusuf da son yıllarda Almanya’daki Türkler arasında kutuplaşmanın çok kaygı verici bir düzeye ulaştığını söyledi. Seçim çalışmalarında bunu daha açıkça gözlemlediğini anlatan Yusuf, “Türkler, her fırsatta Almanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP ile ilgili sorularına muhatap olduklarını, kendilerinden açıklama beklendiğini anlatıyor” dedi. Yusuf, iki ülke arasındaki gerginliğin bir an önce sona ermesinin herkesin yararına olacağını vurguladı.

    Etiketler: ALMANYA , seçim , Christian Wulff , cemile yusuf
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