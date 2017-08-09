Worldpay'i 10.5 milyar Euro'ya aldı

ABD ve İngiltere'nin teknoloji odaklı iki önemli ödeme aracısı Vantiv ve Worldpay birleşme kararı aldı. Geçen hafta başladığı duyurulan görüşmelerde Amerikalı Vantiv şirketi, 9.3 milyon sterlin yani 10 milyar euro üzerinde bir bedelle Worldpay'i satın alacak. Vantiv ve Worldpay'in birleşmesinden oluşacak yeni grubun yüzde 57 çoğunluk hissesi Vantiv paydaşlarında, geriye kalan yüzde 43 ise Worldpay'de olacak.

1.5 TRİLYON DOLAR İŞLEM HACMİ

10 milyar euro bedelin üzerindeki birleşmede Worldpay adına finans kuruluşları Goldman Sachs ve Barclays, İngiliz Vantiv adınaysa Morgan Stanley ve Credit Suisse aracılık etti.

Oluşan dev birliktelikle toplam işlem hacmi 1.5 trilyon dolarlık bir şirket doğacak. İki firmanın yıllık toplam işlem sayısı 40 milyar civarında ve 146 ülkede 126 para birimi üzerinden faaliyet gösteriyor. 300 farklı ödeme metodu sunan iki firmanın kombine net kârı 3.2 milyar dolar civarında.

Ödemelerde gerçek bir küresel lider yaratılmasında bu birleşme heyecan verici bir adım.Worldpay

ABD pazarına odaklanan Vantiv, bankalar, kredi birlikleri ve ticari işletmelerin kartla ödeme kabulünü kolaylaştırmasının yanı sıra online ödemeye de odaklanmasıyla biliniyor. Worldpay ise daha küresel olduğu halde, mağaza, internet ve cep telefonları üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca günlük işlemde asıl yoğunluğunu Britanya ve ABD'ye veriyor.

DEV BİRLEŞMEYİ KİM YÖNETECEK?

İki taraftan yapılan açıklamaya göre şirketin yönetim merkezi ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati şehrinde olacak. Londra ise uluslararası operasyonlar merkezi olarak kullanılacak. Vantiv, her bir Worldpay hissesi için 397 peni, yani 8 milyar sterlin ödeyecek ve 1.3 milyar sterlinlik borçları da üstlenecek.

Yeni şirketin yönetim kurulunda 4 Worldpay ve 7 de Vantiv yönetici olacak. CEO koltuğunda ise Charles Drucker oturacak. Yardımcısının Philip Jansen, finans operasyonlarının başında ise Stephanie Ferris'in olması bekleniyor.