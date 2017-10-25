World of Warcraft Tides of Vengeance geliyor, dünyanız genişliyor!

Son olarak Burning Legion adlı eklentisiyle karşımıza çıkan World of Warcraft için yayımlanan bir görsel, Burning Legion’ın çıkışının üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçmişken yeni ek paketin tanıtılabileceği umudunu doğurdu.

Yukarıda gördüğünüz görsel Reddit üzerinde ortaya çıktı ve yeni ek paketin isminin Tides of Vengeance olacağını iddia ediyor. Şu anda Blizzard tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ama 3 Kasım tarihinde bu görselin gerçek olup olmadığını göreceğimiz kesin.





Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki, böylesine bir görselin hayran yapımı olması da akla çok mantıklı gelen bir seçenek değil. shiftdelete'in haberine göre görselin kaynağının kesinlikle bilinmediğini de hatırlatalım. Biz yine de en iyisi 3 Kasım tarihini bekleyelim ve bu konuda Blizzard’ın yapacağı resmi açıklamayı görmeden, paçaları sıvamayalım.