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    Haberler >Teknoloji>World of Warcraft Tides of Vengeance geliyor, dünyanız genişliyor!

    World of Warcraft Tides of Vengeance geliyor, dünyanız genişliyor!

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 08:04 | Son Güncelleme:

    En büyük MMORPG oyunlarından biri olan World of Warcraft’ın yeni güncellemesi ortaya çıkmışa benziyor. Haberler doğruysa, 3 Kasım tarihinde düzenlenecek olan Blizzcon 2017’de bizleri Tides of Vengeance adında müthiş bir sürpriz bekliyor!

    Son olarak Burning Legion adlı eklentisiyle karşımıza çıkan World of Warcraft için yayımlanan bir görsel, Burning Legion’ın çıkışının üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçmişken yeni ek paketin tanıtılabileceği umudunu doğurdu.

    Yukarıda gördüğünüz görsel Reddit üzerinde ortaya çıktı ve yeni ek paketin isminin Tides of Vengeance olacağını iddia ediyor. Şu anda Blizzard tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ama 3 Kasım tarihinde bu görselin gerçek olup olmadığını göreceğimiz kesin.

    World of Warcraft Tides of Vengeance geliyor, dünyanız genişliyor

    Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki, böylesine bir görselin hayran yapımı olması da akla çok mantıklı gelen bir seçenek değil. shiftdelete'in haberine göre görselin kaynağının kesinlikle bilinmediğini de hatırlatalım. Biz yine de en iyisi 3 Kasım tarihini bekleyelim ve bu konuda Blizzard’ın yapacağı resmi açıklamayı görmeden, paçaları sıvamayalım.

    Etiketler: oyun , mmorpg , world of warcraft Tides of Vengeance
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