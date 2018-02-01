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World of Warcraft: Battle for Azeroth geliyor!

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük online oyunlarından World of Warcraft serisine yeni bir halka daha ekleniyor. World of Warcraft: Battle for Azeroth bugün ön siparişe açıldı. Oyunu ön siparişle erkenden satın almak isteyenler Blizzard’ın mağazasına göz atabilirler.

Battle for Azeroth’un mağazadaki açıklamasında, oyunun 21 Eylül veya öncesinde piyasaya çıkacağına işaret ediliyor. Horde ile Alliance’ı yeniden karşı karşıya getiren ek paket, 2 ayrı sürüm içeriyor. Standart Edition oyunun sadece kendisini içerirken, Digital Deluxe Edition beraberinde bazı hediyeleri getiriyor.

Digital Deluxe Edition, WoW için 2 binek, Baby Tortollan evcil hayvanı, Overwatch için Alliance ve Horde temalı Voiceline’lar, Hearthstone için kart arkası, StarCraft 2 için Alliance ve Horde spreyleri ve Heroes of the Storm için Primal Flamesaber bineğini getiriyor. Ayrıca her iki sürümde de seçilen bir karakterinizi 110. seviyeye anında ulaştırma hakkı tanınıyor.

Oyunu ön siparişle satın alanlar, Highmountain Tauren, Lightforged Draenei, Nightborne ve Void Elf görev zincirini oynayabilecekler. Diğer taraftan World of WarCraft: Classic’in çıkış tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Etiketler: World of Warcraft: Battle for Azeroth , World of Warcraft , blizzard , oyun
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