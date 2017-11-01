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    World of Final Fantasy PC’ye geliyor

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 13:32 | Son Güncelleme:

    Final Fantasy severlerin gözde RPG’si olan ve sadece PlayStation 4 ve PlayStation Vita’da olan World of Final Fantasy, PC için çıkacak.

    Rol yapma oyunu olan World of Final Fantasy, çıktığı günden beri kullanıcılar tarafından çok beğenilmişti. Sadece PlayStation 4 ve PlayStation Vita için yayında olan oyun 21 Kasımda PC için çıkıyor. Oyunun fiyatı ise yurt dışında 40 dolar olarak belirlendi. Türkiye’deki fiyatı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. 

    World of Final Fantasy PC’ye geliyor

    World of Final Fantasy’nin PC’ye çıkışına özel olarak oyunun yayıncısı Square Enix yeni özel bir tanıtım videosu yayınladı. PlayStation 4 ve Vita versiyonundan çok farklı olmayacak oyun, başarılı RPG temasını şimdi de bilgisayara taşıyor. Çok fazla sistem gereksinimi istemeyen oyun, PC’ye çıkarılacağının duyurulmasının ardından RPG sevenlerin yoğun bir şekilde ilgisini topladı.

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