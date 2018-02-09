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    Wordapp 1 milyon euro ciro yaptı

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 07:53 | Son Güncelleme:

    İnternet üzerinden satış yapan şirketlere özgün içerik üretmek amacıyla kurulan yerli girişim Wordapp önce yurtdışında büyüdü. Geçtiğimiz yıl 9bini aşan serbest yazar kadrosuyla 25 dilde içerik üreten girişim 1 Milyon Euro ciro yaptı.

    Wordapp, öncelikle yurtdışı pazarında büyüdü. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 9binden fazla serbest yazarın, 25 farklı dilde içerik oluşturduğu bir platform haline geldi. 2017 yılında 28 milyon kelime içeriğin üretildiği Wordapp, aynı yıl 1 Milyon Euro’luk bir ciroya ulaştı.

    Wordapp’ın CEO’su Cem Akbar Arel, hizmet verdikleri şirketlerin yüzde 95’inin yurt dışında ve borsaya kota şirketler olduğunu, 2018 yılında ise Türkiye’deki online işletmelere odaklandıklarını açıkladı. İnternet üzerinden düzenli alışveriş yapan kullanıcıların yeterli açıklaması bulunmayan ürünlere olumsuz yaklaştığını ifade eden Arel, online işletmelerin trafiğinin artması için özgün içeriklere ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

    Etiketler: wordapp , uygulama , ciro
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