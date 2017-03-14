Wolfsburg’tan görülmemiş uygulama!

Alman ekibi oyuncularını takımdaki futbolculardan ayırt etmiyor. Onlara o kadar büyük değer veriyor ki futbol takımıyla birlikte kamplara bile götürüyor. Hatta FIFA müsabakalarını bile Volkswagen Arena'da oynuyorlar.

Futbol takımının sahip olduğu tüm haklardan yararlanan oyuncular, takım otobüsünden indikten sonra birer yıldız gibi imza dağıtıyor. Oyuncuların en büyük hayali ise "Sanal Şampiyonlar Ligi”nde oynamak. Taraftarlar bile bu değişime ayak uydurmuş durumda. eSpor takımına yapılan bir transferi tıpkı futbol takımında olduğu gibi coşkulu kalabalıklarla karşılıyorlar.

Wolfsburg bu sayede hem kendi eSpor altyapı takımını kurmak hem de yıldızlarını kendi bünyesinden çıkarmayı planlıyor.