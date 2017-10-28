Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Wolfenstein II: The New Colossus satışta! İşte ilk görüntüler

    Wolfenstein II: The New Colossus satışta! İşte ilk görüntüler

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 19:17 | Son Güncelleme:

    Uzun zamandır beklenen Wolfenstein II: The New Colossus nihayet satışa çıktı. 266 TL'lik fiyat etiketiyle Steam üzerinden satışa sunulan oyun, oyun sektörünü epey hareketlendireceğe benziyor.

    Wolfenstein II: The New Colossus, seriyi yakından takip eden oyuncular için pek çok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Oyunun  Sony Playstation 4 Pro ve Microsoft Xbox One X için 4K deneyiminde nasıl bir performans sunacağı ise merakla bekleniyor. Ayrıca, Nintendo’nun yeni çıkardığı oyun konsolu Nintendo Switch şu an için bu oyundan mahrum kalacak. Ülkemizde de paralel ithalat ile getirilen ve sevenlerinin sahip olduğu oyun konsoluna oyunun 2018 yılı içerisinde gelmesi bekleniyor.

    Wolfenstein II: The New Colossus satışta İşte ilk görüntüler

    Wolfenstein II: The New Colossus oyunu Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One ve Microsoft Windows platformları için çıkışını yaptı.

    Oyunun sistem gereksinimlerine gelince...

    Minimum sistem gereksinimleri:

    The “Can I Play, Daddy?” (Düşük ayarlarda 720p ve 60FPS)
    İşlemci: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 ya da daha iyisi
    Ekran: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB ya da daha iyisi
    RAM: 8GB
    İşletim sistemi: Win7, 8.1 ya da 10 (64-Bit versiyonlar)
    Boş disk alanı: 55GB

    Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

    The “I Am Death Incarnate” (Yüksek ayarlarda 1080p ve 60FPS)
    İşlemci: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 ya da daha iyisi
    Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB ya da daha iyisi
    RAM: 16GB
    İşlemci: Win7, 8.1 ya da 10 64-Bit
    Boş disk alanı: 55GB

    Etiketler: steam
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri