Wolfenstein II: The New Colossus satışta! İşte ilk görüntüler

Wolfenstein II: The New Colossus, seriyi yakından takip eden oyuncular için pek çok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Oyunun Sony Playstation 4 Pro ve Microsoft Xbox One X için 4K deneyiminde nasıl bir performans sunacağı ise merakla bekleniyor. Ayrıca, Nintendo’nun yeni çıkardığı oyun konsolu Nintendo Switch şu an için bu oyundan mahrum kalacak. Ülkemizde de paralel ithalat ile getirilen ve sevenlerinin sahip olduğu oyun konsoluna oyunun 2018 yılı içerisinde gelmesi bekleniyor.







Wolfenstein II: The New Colossus oyunu Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One ve Microsoft Windows platformları için çıkışını yaptı.

Oyunun sistem gereksinimlerine gelince...

Minimum sistem gereksinimleri:

The “Can I Play, Daddy?” (Düşük ayarlarda 720p ve 60FPS)

İşlemci: Intel Core i7-3770/AMD FX-8350 ya da daha iyisi

Ekran: Nvidia GTX 770 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB ya da daha iyisi

RAM: 8GB

İşletim sistemi: Win7, 8.1 ya da 10 (64-Bit versiyonlar)

Boş disk alanı: 55GB

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

The “I Am Death Incarnate” (Yüksek ayarlarda 1080p ve 60FPS)

İşlemci: Intel Core i7-4770/AMD FX-9370 ya da daha iyisi

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 470 4GB ya da daha iyisi

RAM: 16GB

İşlemci: Win7, 8.1 ya da 10 64-Bit

Boş disk alanı: 55GB