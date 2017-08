Wolfenstein efsanesi yepyeni özelliklerle geri dönüyor

Düşünsene, İkinci Dünya Savaşı’nı Naziler kazanmış. Teknoloji almış başını bambaşka bir yere gitmiş. Bugün bildiğin düzenden çok daha farklı bir dünya, anlamlandıramayacağın hayatlar çevrelemiş dört bir yanını…

Evet, İkinci Dünya Savaşı en çok ilgi çeken savaşlardan birisidir. Bir anlamda en çok nerd’ü olan savaştır diyebiliriz. Bendeniz de konuyla bir hayli yakından ilgilenen bu nerd’lerden birisiyim. Yine de bu savaştan Nazilerin galibiyetle çıktığı ve bir şekilde dünyanın büyük kısmına hükmettiği bir düzeni tahayyül edemiyorum. Fakat birileri benim yerime uzun süredir bu işi yapıyor!

Wolfenstein adı her ne kadar bugünün piyasasında bilindik bir yere sahip olsa da inanın 90’lı yıllarda bugünküne kıyasla çok ama çok daha zirvedeydi. Malum, hem benzeri yoktu hem de her açıdan iddialı bir yapımdı. 1992 yılında üretilen Wolfenstein 3D ve Spear of Destiny’den sonra seriden pek bir ses çıkmamıştı; ta ki 2001 yılında Return to Castle Wolfenstein isimli yapım ile küllerinden yeniden doğuncaya kadar. Geçen yıllar içerisinde beş farklı oyun ile daha karşımıza çıkmayı başaran efsane isim, nihayet yeni oyunu Wolfenstein 2: The New Colossus ile Haziran ayında gerçekleştirilen E3 fuarında boy gösterdi. Başlarda ne izlediğimize tam anlam veremedik belki ama kısa süre sonra belki de fuarın en iddialı ismiyle karşı karşıyaydık…

Efsane olmaya devam

Bir zamanların efsanesi olup da yeniden piyasaya çıkmak zor bir iştir en sevdiğim okur. Birçok dev isim, yıllar sonra tekrardan gözüküp kısa sürede sırra kadem bastılar. Ne yazık ki oyun sektörü her zaman gelişiyor ve sürekli yeni fikirlere aç. Bugün ürettiğimiz “yeni” fikir, sadece birkaç gün içerisinde tüketilip bir kenara atılmış olabiliyor. Birçok yazımda eleştirdiğim “fast food” kültürü ne yazık ki oyun dünyasının tam merkezinde bulunuyor. Fakat her nedense İkinci Dünya Savaşı’nı kazanan Nazi’ler fikri bir türlü eskimiyor. Bildiğiniz üzere roket ve uzay konusunda envai çeşit çalışması bulunan Nazi İmparatorluğu, birçok farklı hurafeye de gebedir. Uzaylılarla iş birliklerinden, insan doğasını farklı şekilde çözdüklerine kadar uzanan birçok dedikodu dolanır. Bu asılsız iddialar zaman içerisinde insanlar üzerinde o kadar yer etmiştir ki savaşı Nazilerin kazandığı bir dünya, insanlara her daim cezbedici gelmiştir. (İstanbul Beyoğlu’nda ki UFO müzesinin İkinci Dünya Savaşı kısmını hatırlayanlara kocaman bir selam olsun!) işte Wolfenstein serileri de genelde Nazilerin gerçek tarihte yaptıkları ve yaptıklarına inanılan olayların bir araya gelmesinin farklı bir yorumudur. Oyunlarda genelde Naziler ön planda olsa da bir yandan da Zombi gibi farklı arkadaşlar da boy göstermektedir.

Anlayacağınız, siz en iyisi gidip bir Wolfenstein oyunu oynayın. Böyle yazarken benim bile canım çekti.

Neyin peşindeyiz?

Efendim yeni oyunumuz MachineGames tarafından geliştiriliyor ve Bethesda Softworks tarafından dağıtılıyor. Eğer 2014 yılında üretilen The New Order’i oynadıysanız yeni oyuna çok da yabancılık çekmeyeceksiniz zira The New Colossus bir anlamda bu oyunun devamı niteliğinde olacak. Oyunumuz 1961 yılında ve Nazilerin Amerika’yı ele geçirdiği bir düzlemde geçecek. Ana karakterimiz Wolfenstein 3D’den beri hayatımızda olan William Joseph “B.J” Blazkowicz. O bir anlamda Nazi-savar bir birey. Bugüne kadar yüzbinlerce Nazi ve onlar tarafında üretilen yaratıklarla mücadele etti ve evet, yeni oyunda da bizimle birlikte! Amacını sanıyorum üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur; katıldığı İkinci Amerikan Devrimi ile tüm Nazileri ortadan kaldırmak! İşte bu noktada devreye biz giriyoruz pek sevgili okur. Eğer oyunun E3 fuarında yayınlanan videosunu izlediyseniz, B.J’in Nazi rejimine karşı savaşan ekiple bir araya geldiği sahneyi zaten gördünüz demektir. Gerisi? Gerisi bolca silah, bolca kan, bolca nefret!

The New Colossus’u görür görmez ilk dikkat çeken özelliklerin başında şüphesiz grafikler yer alıyor. Bunun bir sebebi var; id Tech 6 grafik motoru. İlk olarak Doom 2016’da kullanılan grafik motoru, yayınlanan videodan anlaşıldığı üzere Doom’a nazaran çok daha iyi işlenmiş durumda. Animasyon ve kaplamaların yumuşaklığı kesinlikle göz alıcı… Ayrıca klasik FPS’lerden biraz daha hızlı şekilde tasarlanmış olan oyun yapısına da ziyadesiyle uyum sağlamış gibi duruyor. Efektler fizik motoru ve silahlar ilk bakışta gayet tatmin edici duruyor olsa da pek tabii günün sonunda oyunu bir noktadan diğerine taşıyacak olan ana senaryo ve multiplayer desteği. Ne yazık ki an itibariyle bu konular hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Yine de hem eski, hem de otomatik pompalı tüfek gibi yeni silahları görmüş olmanın verdiği dev bir heyecan söz konusu.

Silahları kullanım şekilleri ve yarattıkları etki de kesinlikle tatmin edici. Tabii farklı iki silahı aynı anda kullanabilecek olmamız sanıyorum oyunun temellerini en çok etkileyecek olan yeniliklerin başında geliyor. Bildiğimiz bir diğer kesin nokta da baş düşmanımızın Frau Engel olacağı. Hem de çok sevgili kızıyla birlikte kuyumuzu kazmak için elinden geleni ardına koymayacak.

Wolfenstein 2: The New Colossus kesinlikle heyecan uyandıran bir yapım. Arkasına aldığı fikir başlı başına sağlam ve muazzam bir görsellikler karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hızlı oyun yapısı, bolca aksiyon ve kanın bir arada bulunduğu, eski ve yeniyi harmanlayan özel bir isim. Hem seriyi sevenler hem de onu ilk defa deneyim edecekler için büyük bir keyif aracı olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar ortaya çıkan bilgilerin haricinde pek tabii multiplayer desteği ve ne gibi oyun modlarını beraberinde getireceği ise esas merak edilen soruyu oluşturuyor. Ha bir de umuyorum bug’larından tam anlamıyla arınmış bir Wolfenstein ile karşılaşırız.