Witcher müzikali sahnelenmeye başladı

Fantezi RPG’nin en iyilerinden olan The Witcher oyun serisi, aynı adlı Lehçe kitaptan uyarlandı. Uyarlamanın müzikal versiyonu ise Teatr Muzyczny im’de, Polonya’da sergilenmeye başlandı. 15 yaş ve üzeri izleyicilere açık olan gösteride Geralt’ı oynayan aktör, çocuk gibi görünen bir aktörü sahnenin önünden aşağıya atıyor.

The Witcher serisi, Geralt of Rivia karakteri üzerinden gelişiyor. Rol yapma ve nişancılık oyunu olan Witcher’da karakterimiz geçmişini hatırlamamaktadır. Oyunda karakterimiz anılarını hatırladığında ise soyu tükenmekte olan Witcher ırkının son üyelerinden olduğunu anlar. Witcher ırkı ise çeşitli yeteneklere sahip büyücülerden oluşur. Oyunun devamında karakterimizle birlikte çeşitli maceralara atılıyoruz.