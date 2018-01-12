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Windows'un o sürümü yolun sonuna geldi, kullananlar aman dikkat!

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 07:22 | Son Güncelleme:

Halen Windows 8.1 kullananlar... İki gün önce sizin için kötü bir haber geldiğinin farkında mısınız?

Windows 8'e gelen eleştirilerin bir kısmını göz önüne alan Windows 8.1'in önizleme sürümü Haziran 2013'te yayınlanmıştı. Final sürümü aynı sene Ekim'de yayınlanan Windows 8.1, kaldırılan Başlat düğmesini geri getirmişti, ancak öldürülen Başlat menüsünün geri dönüşü, birkaç sene sonra Windows 10'da gerçekleşmişti.

Eylül 2017'de NetMarketShare'in yayınladığı veriler, piyasadaki bilgisayarların yaklaşık yüzde 6'sının Windows 8.1 kullandığını söylüyordu. Aradan geçen yaklaşık 5 senenin ardından hala Windows 8.1 kullanıyorsanız, Windows 10'a yükseltmek isteyebilirsiniz çünkü Windows 8.1'in "temel" destek süresi 9 Ocak 2018 itibariyle tamamlandı.

Windowsun o sürümü yolun sonuna geldi, kullananlar aman dikkat

Windows 8.1'li cihazlar güvenlik onarımlarını içeren "uzatılmış desteği" almaya elbette devam ediyorlar ve bu destek, 10 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Ancak Windows 8.1'de güvenlik dışında yaşayacağınız herhangi bir sorun, Microsoft tarafından onarılmayabilir.

Windows 8.1 kullanıyorsanız ve Windows 10'a geçmek istiyorsanız, "yardımcı teknolojileri" kullananlar için geçiş süresinin 16 Ocak'a kadar uzatıldığını hatırlatalım. Bu yöntem, 29 Temmuz 2016'daki son ücretsiz yükseltme tarihini kaçıranlar için çoğunlukla bir arka kapı olarak değerlendiriliyor.

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Etiketler: işletim sistemi
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