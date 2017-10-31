Windows'ta gizli dosyaları göstermenin yolu

Microsoft, kullanıcıların önemli dosyaları silmesini veya değiştirmesini engellemek için onları gizli halde saklıyor. Ayrıca bu gizli dosyalar neredeyse her klasörün içinde olduğu için, dosya tarayıcınız kalabalık bir görüntüden de kurtuluyor. Ancak bazı özel durumlarda, bazı gizli dosyaları görmek isteyebilirsiniz. Bunun için gizli dosyaları görüntülemenin en kolay yollarını sizinle paylaşıyoruz.





Gizli bir dosyaya erişim aslında yasak değil, bu yüzden File Explorer'ın adres barına yolu yazarak istediğiniz gizli klasöre girebilirsiniz. Ancak bu biraz zahmetli ve kullanışsız bir teknik. Eğer gizli dosyaları sürekli olarak görebilmek istiyorsanız Görünüm sekmesinden 'gizli öğeleri göster' seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Eğer Windows 7 kullanıyorsanız yapmanız gerekenler biraz farklı;

Başlat menüsünde bulunan arama çubuğuna 'folder' yazın ve Folder Options'a tıklayın.

View sekmesine gidin.





Advance Settings'den 'Show hidden files, folders and drives' seçeneğine tıklayın ve onaylayın.

Gizli bir dosyaya müdahale etmeden önce mutlaka küçük bir araştırma yapıp dikkatle hareket etmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle Windows işletim sistemi klasör ve dosyalarını değiştirmek çok riskli olabilir.



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