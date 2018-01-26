Windows programlarını telefonlarda çalıştıran uygulama: Wine 3.0

Windows programlarını Linux ve macOS gibi farklı işletim sistemlerinde çalıştırmanızı sağlayan bir yazılım olan Wine artık Android'i de destekliyor. Wine'ı geliştiren şirket CodeWeavers, Android için Wine'ın ticari sürümü olan CrossOver'ı 2016'da yayınlamıştı. Ancak bu sürüm erken alfa testi aşamasını geçememiş ve hiç bir zaman genel kullanıma açılmamıştı. Ancak Wine 3.0 şu an herkes tarafından kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken Android sisteminize APK dosyası ile kurulum yapmak; ardından tam ekran Windows tecrübesini telefonunuzda yaşayabilirsiniz.

APK dosyasını Wine HQ resmi web sitesinden indirebilirsiniz. Kurulum için "APK dosyalarının nasıl kurulur?" rehberimizden yardım alabilirsiniz. Uygulama şimdilik ses ve basit grafikleri destekliyor ancak henüz Direct3D desteği yok. Bu da üç boyutlu grafiklere sahip oyunların programda çalışmasını önlüyor. İlerleyen sürümlerde DirectX 10 ve 11 desteğinin gelmesini umuyoruz.





Şimdilik Android için Wine biraz sınırlı durumda, ancak ilerleyen aylarda yeni özellikler kazanacağı kesin. Wine bir emülatör değil ve sadece bir uyumluluk katmanı oluşturarak Windows programlarını çalıştırıyor. Bu da x 86 Intel işlemcili tablet ve Chromebook'ların en üstün performansı sergileyeceği anlamına geliyor.

Eğer Android cihazınız ARM işlemciye sahipse (ki çoğu akıllı telefon ARM tabanlıdır), o zaman Wine açık kaynak kodlu QEMU emülatörünü kullanıyor. Bu bir katman karışıklık eklese de Windows programlarının Android üzerinde çalıştırması oldukça etkileyici bir özellik. Gelecek sürümlerle yeni özelliklerin gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.



