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    Hürriyet >Teknoloji>Windows Phone yolun sonuna geliyor, bir devir kapanıyor!

    Windows Phone yolun sonuna geliyor, bir devir kapanıyor!

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 12:25 | Son Güncelleme:

    Hiçbir zaman Microsoft'un ve haliyle müşterilerinin beklentilerini tam olarak karşılayamayan ve büyük kitlelere ulaşamayan Windows Phone için yolun sonu görünüyor. İşletim sisteminin yüzü olarak her daim karşımıza çıkan Joe Belfiore, şirketin artık akıllı telefon stratejisini tamamen değiştirdiğini açıkladı.

    Windows Mobile işletim sisteminin geliştirilmesinde büyük katkıları olan ve Metro arayüzü ile Cortana’yı tasarlayan kişilerden biri olarak göze çarpan Joe Belfiore, Twitter’dan yaptığı açıklamalarla işletim sisteminin tabutuna son çiviyi de çaktı.

    Kendisinin yaklaşık 9 ay boyunca dünyayı gezmek amacıyla şirkette bulunmadığını ve şimdi geri döndüğünü belirten Belfiore, bu süreçte iPhone ve Galaxy S7 modeli akıllı telefonlar kullanmasının da sebeplerini açıkladı. 

    Windows Phone yolun sonuna geliyor, bir devir kapanıyor

    Belfiore’ye göre Windows Mobile yerine iOS ve Android tabanlı akıllı telefonlar kullanmasının temel sebebi uygulama sayısının çok az olması. Üç işletim sistemi arasındaki uygulama sayılarını karşılaştırdığınızda Microsoft’un bu konuda bir hayli geride kaldığını da rahatlıkla söylemek mümkün.

    Bunun dışında şu anda da içerisinde Microsoft’un yazılımı yüklü olan bir Galaxy S8 kullanan Belfiore, Twitter’da yaptığı açıklamalarda daha da ileri gitti ve Microsoft’un artık akıllı telefon piyasasında Windows Mobile ile yer almaktan vazgeçeceğini açıkladı.

     

    Etiketler: microsoft , windows phone , işletim sistemi , telefon
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