Windows Phone yolun sonuna geliyor, bir devir kapanıyor!

Windows Mobile işletim sisteminin geliştirilmesinde büyük katkıları olan ve Metro arayüzü ile Cortana’yı tasarlayan kişilerden biri olarak göze çarpan Joe Belfiore, Twitter’dan yaptığı açıklamalarla işletim sisteminin tabutuna son çiviyi de çaktı.

Kendisinin yaklaşık 9 ay boyunca dünyayı gezmek amacıyla şirkette bulunmadığını ve şimdi geri döndüğünü belirten Belfiore, bu süreçte iPhone ve Galaxy S7 modeli akıllı telefonlar kullanmasının da sebeplerini açıkladı.





Belfiore’ye göre Windows Mobile yerine iOS ve Android tabanlı akıllı telefonlar kullanmasının temel sebebi uygulama sayısının çok az olması. Üç işletim sistemi arasındaki uygulama sayılarını karşılaştırdığınızda Microsoft’un bu konuda bir hayli geride kaldığını da rahatlıkla söylemek mümkün.

Bunun dışında şu anda da içerisinde Microsoft’un yazılımı yüklü olan bir Galaxy S8 kullanan Belfiore, Twitter’da yaptığı açıklamalarda daha da ileri gitti ve Microsoft’un artık akıllı telefon piyasasında Windows Mobile ile yer almaktan vazgeçeceğini açıkladı.