Windows Phone tam bir hayal kırıklığı

Windows 10'un yeni yapılarıyla beraber Microsoft, kullanıcıların telefonlarını bilgisayarlarına bağlamaları sayesinde çalışan bazı özellikleri hayata geçirdi. Şu anda bu bağlantı, kullanıcıların telefonlarında ziyaret etmekte oldukları internet sitelerini bilgisayarlarına aktarmalarını sağlıyor.

İlginç bir şekilde bu özellik şu anda sadece iOS ve Android cihazları destekliyor ve Microsoft'un kendi Windows Phone ürünlerini geride bırakıyor. Bu durumdan rahatsız olan birkaç kişi de sorunu Twitter'a taşıyarak Joe Belfiore ile iletişime geçmeyi denedi.

Joe Belfiore'un Twitter üzerinde verdiği cevapta ise WP (Windows Phone) ile bir sorunlarının olmadığı, hatta özellikleri ve avantajlarını iOS/Android üzerindeki kullanıcılarına taşımaya çalıştıkları söyleniyordu.

Tabii ki bunun duruma ilginç bir bakış açısı olduğu söylenebilir. Sonuç olarak Windows telefonlar artık piyasanın sadece %0.1'ini oluşturuyor. Bu yüzden de Windows telefonların sahip olduğu özellikleri çoğunluk tarafından kullanılan diğer platformlara taşımak mantıklı görünüyor.

Ancak bu durum, Microsoft'un platformunu kullanmaya devam eden sadık kullanıcıların rahatsızlıklarını azaltmıyor. Pek çok kullanıcının Twitter'da belirttiği üzere, Microsoft'un, Windows Phone'u kullandıkları için Microsoft tarafından "ikinci sınıf vatandaş" gibi görülmekten şikayetçi.

Edge tarayıcısının zaten telefon ve PC arasında bağlantı özelliğine sahip olmasından dolayı bu bağlantı özelliği şu anda bir Windows Phone için gerekli değil. Ancak bunun, bağlantı ile sunulacak özelliklerinin sadece ilki olması, eklenecek bir sonraki özelliğin o kadar da gereksiz olmayacağı anlamına geliyor.

Belfiore, daha önce yaptığı bir açıklamada Microsoft'un Windows telefonları desteklemeye devam edeceğini söylemişti ancak son zamanlarda firmanın, Windows 10 Mobile platformuna yeteri kadar önem vermediği aşikar...



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