Windows Movie Maker'ın sahtesini yaptılar, sakın kanıp yüklemeyin!

Windows Movie Maker ile Ocak ayında vedaşlaşmıştık ancak çevrimiçi dolandırıcılar, bunu fırsat bilerek programın sahte bir sürümünü oluşturdular.

Microsoft'un yıllardır sunduğu amatör video düzenleyicisini indirmek için Google'ı kullanırsanız, başınıza iş açabilirsiniz. Bunun nedeni, "Windows Movie Maker" aramasını yaptığınızda en üstte yer alan sonuçlardan birinin paranızı çalmak isteyen, sahte bir Windows Movie Maker sürümü olması.

Google aramalarında ilk sıra, web sitesine milyonlarca tıklama kazandırabildiği için değerli bir alan. Movie Maker'ın burada en üste çıkması ise endişe verici. Google'ın sahte haberleri ve şaka amaçlı haberleri öne çıkarmakla eleştirildiğini hatırlıyoruz. Firma bu sorunları çözme söz vermişti ancak sorunların henüz tamamen çözülmediği anlaşılıyor.





Bir Microsoft yetkilisi yaptığı açıklamada "sonuçlarımızı geliştirmek için her zaman çalışıyoruz ve bu olayı inceledikten sonra müşterilerimizi korumak için gerekli adımları atacağız," dedi. Google'ın ise konu hakkındaki soruya cevap vermediği söyleniyor.

Sahte yazılım, windows-movie-maker.org adresinde yer alıyor. Bu sonucun hemen altında Microsoft'un mağazasından bir bağlantı bulunuyor ancak bu da spam reklamlarla dolu, sahte bir uygulamaya gidiyor.

Sahte Windows Movie Maker'ı indirenler gerçek Windows Movie Maker'ı almış oluyorlar ancak kaydetme gibi özellikler için "tam sürümü" 29,95 dolar karşılığında satın almaları gerekiyor. Bununla birlikte Windows Movie Maker, ömrü dolana dek ücretsiz olarak sunuluyordu.

Sahtekarlık o kadar yaygın ki antivirüs firması ESET, bu tehdidin dünya çapında en çok algılanan üçüncü tehdit konumuna yükseldiğini söylüyor. ESET, sahtekarlık hakkında Microsoft ve Google'ı uyardığını belirtiyor.