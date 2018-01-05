Windows işlemci güvenlik açığını kapattı!

Neredeyse tüm bilgisayarları etkileyen, detayları henüz açıklanmayan donanım seviyesindeki güvenlik açığı, Linux ve macOS için yayınlanan yamalarla bu platformlarda kapatılmıştı. Şimdi ise Microsoft, Salı güncellemelerini beklemeden yayınladığı bir güncellemeyle Windows'taki açığı kapattı.

Güvenlik açığı, "modern işlemcilerdeki bir güvenlik açığının bilgisayarda şu an işlenen bilgileri çalabilmesine" izin veriyordu. Bunlara parola yöneticinizde veya tarayıcınızda depolanan parolalar, fotoğraflarınız, epostalarınız ve kritik iş belgeleri dahil. Açığın kötü niyetli olarak kullanılıp kullanılmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi verilmiyor.

Açığın ilk başta yalnızca Intel işlemcilerde bulunduğu söylenmişti ancak Intel'den gelen bir açıklamaya göre bu doğru değildi ve AMD, ARM gibi üreticiler de açığı onarmak için çalışıyordu.

Güvenlik açığının bir başka can sıkan yanı, sunulan onarımların cihazların performansında "yüzde 18'e kadar" düşüşe neden olması. Intel yaptığı bir açıklamada bu durumun sadece "iş yükü altında" geçerli olduğunu ve günlük kullanımda farkın hissedilmeyeceğini söylese de, bu açıklamasıyla performans kaybını kabul etmişti. Bu, sunucular gibi yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyan makinelerin (potansiyel olarak büyük) sorun yaşayacağını gösteriyor.

Özetle; Windows kullanıyorsanız, güvende olmak için en son güncellemeleri aldığınızdan emin olun.