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    Windows Defender kullanıyorsanız dikkat! Yeni özellikler yolda

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 08:37 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:37

    Windows Defender, önümüzdeki Windows 10 Fall Creators Update ile yeni yeteneklere sahip olacak! İşte yeni Windows Defender...

    Microsoft, bu sonbaharda yayınlanacak Windows 10 Creators Update'in Windows Defender'a yeni güvenlik özellikleri kazandıracağını söylüyor.

    Firma, Defender ATP (Gelişmiş Tehdit Koruması) araçlarının herkese açık önizleme sürümünün yayınlandığını, final sürüme ise Creators Update ile birlikte ulaşacağını belirtti. Windows Defender grubu program müdürü Raviv Tamir, Windows blog'unda şunları söyledi:

    "Bu odaklı güvenlik yatırım, Windows Defender ATP ve Windows güvenlik yığınının en iyi taraflarını bir araya getiriyor. Windows 10'un yeni önleme özelliklerini (yazılıma) entegre ettik, script tabanlı saldırıları daha iyi algılamak için dahili sensörlerimizi geliştirdik, (yazılıma) yeni yanıt yetenekleri ilave ettik ve güçlü analiz araçları açtık."

    Defender'ın yeni özelliklerinden bir tanesi, kullanıcının bilinen zararlı URL'ye tıklamasının ve Defender'dan uyarı almasının ardından yöneticilere uyarılar gönderecek. Güvenlik aracı, engellenmiş uygulamalar firewall engellemelerinin günlüğünü okumaya çalıştığında da bunu günlüğe kaydedebilecek.

    Microsoft, Defender ATP'nin yeni bir yönetim ekranı sunacağını ve bu ekranın yöneticilere Defender Antivirus, Firewall, SmartScreen, Device Guard ve Exploit Guard eylem günlükleri ve uyarılarını daha anlaşılır biçimde göstereceğini söylüyor. Yeni arayüzde güncellenmiş analizler, raporlama ekranları ve diğer uygulamalara veri aktarmak için API'lar da yer alacak.

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    Etiketler: windows defender , antivirüs , güvenlik , windows 10 , işletim sistemi
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