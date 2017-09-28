Windows 8.1'e gelen güncelleme bilgisayarı çökertti!

Bazı Windows 8.1 kullanıcıları, Microsoft hesabıyla bilgisayarına oturum açamama sorunuyla karşı karşıya. Fazlasıyla can sıkan sorun, Microsoft'un KB4038792 güncellemesinden sonra ortaya çıktı.

Eylül'de yayınlanan yamaları bir araya getiren güncellemenin yol açtığı sorun, Microsoft tarafından kabul edildi. Firmanın sorundan etkilenenlere yerel hesapla oturum açmayı önerdiği söyleniyor. Bununla birlikte Microsoft hesabıyla eşitleme olanağını kaybetmek, büyük bir sorun. Microsoft, yama üzerinde çalıştığını söylese de, yamayı ne zaman yayınlayacağını söylemedi.

Microsoft, destek forumlarında verdiği bir cevapta şunları yazdı: "Onarım için henüz tahmini bir tarih almadık. Onarım yayınlandığında burada bir güncelleme yapacağız."





İçimizde onarımın çok basit olmadığına dair bir his var. Sorundan kaç Windows 8.1 kullanıcısının etkilendiği ise bilinmiyor. Microsoft'un sorunun kaynağını bulup çözmesinin çok uzun sürmemesini umuyoruz.

Bu sorun, Windows 10'a geçmek için yeni bir neden olabilir. Bununla birlikte bazı kullanıcılar, Microsoft'un herkesi Windows 10'a taşımak için başvurduğu yeni bir yol olduğunu ileri sürüyorlar. Bu doğru olmasa bile Windows 8.1'e yeteri kadar önem verilmemesi ve onarımın yavaş gelmesi, Windows 10'da olmayanları yeni işletim sistemine taşımaya yönelik bir hareket olarak değerlendirilebilir.



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