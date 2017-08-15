Windows 10'u bedava indirin!

Windows 7 veya 8'den ücretsiz olarak Windows 10'a geçiş yolu, resmi olarak geçen sene Temmuz ayında kapandı. Ancak Microsoft'un en son işletim sistemine geçmek isteyenler için hala çalışan iki yol var.

Bu geçiş yollarının, resmi geçiş süresi bittiğinden bu yana açık olduğu söyleniyor. İlk yöntemde yükseltmek için "yardımcı teknolojiler"den faydanlanmanız gerekiyor. Microsoft, yardımcı teknolojileri kullananlardan herhangi bir doğrulama yapmasını istemiyor. Ancak erişebilirlik işlevlerini kullananlar için sunulan bu yöntemle Windows 10'a geçmek pek etik görünmüyor. Yine de Microsoft'un Windows 10'a geçilmesini memnuniyetle karşılayacağını düşünüyoruz; sonuçta firmanın bu yolu hala kapatmamasının bir nedeni olsa gerek.

İkinci yöntemde Windows 10'a yükseltmek için Windows 7 veya Windows 8 ürün anahtarınızı kullanmanız yeterli. Bunu yaptığınızda direkt olarak Windows 10'a geçebiliyorsunuz. Bu "açığın" halen kapatılmamış olması şaşırtıcı, ancak belki de Microsoft, Windows 10'un istatistiklerinin ve kullanıcı sayısının iyileşmesini istiyor.

Microsoft, ilk yöntemi bilerek sunsa da, ürün anahtarı yöntemiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Bunun nedeni, resmi olarak böyle bir yolun açık olmaması gerekiyor.

Windows 10 şu sıralar bir sonraki ücretsiz büyük güncellemesi olan Fall Creators Update'i bekliyor.



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