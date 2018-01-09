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Windows 10'da bulunan fotoğraf uygulaması yenileniyor

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 06:36 | Son Güncelleme:

Windows 10 işletim sisteminde bulunan fotoğraf uygulamasına Microsoft tarafından yeni bir güncelleme getirilecek. Güncelleme ile birlikte uygulama yeni birçok özelliğe kavuşacak.

Microsoft'un yayınlayacağı yeni güncelleme ile birlikte fotoğraf görüntüleyici de güncellenecek. Bu güncelleme ile birlikte gelecek alt alanla birlikte önceki ve sonraki fotoğrafları görmeniz sağlanacak. Bu sayede kullanıcılara daha hızlı bir geçiş imkanı sunulacak. Windows 10 Fotoğraflar uygulamasına 3 boyutlu araçlar ve animasyonlar seçenekleri eklenecek. Bu yeni seçenekler sayesinde kullanıcılar fotoğraf ve videolara 3 boyutlu efekt ve animasyonlu metin ekleyebilecek.

3 boyutlu araçlar özelliği Microsoft'un 3 boyutlu nesne paylaşım sitesi Remix3D ile sağlanacak. Uygulama içerisinden direkt olarak siteye erişim sağlayabileceksiniz. Güncelleme ile birlikte gelecek olan bir başka özellik ise artık ikonların üzerine geldiğinizde küçük animasyonlarını görebileceksiniz. Ayarlar içinde yer alan herkes için arama geliştirmeye yardımcı olma seçeneği ise şirketin arama ile bağlantılı bilgiler toplamasına yardımcı olacak. Ayrıca yeni gelecek özellikler arasında yeni karşılama ekranı, geliştirilmiş kaydet sayfası, oluşturduklarınızı OneDrive bulut depolama servisine kaydetme, fotoğraf ve video arama için geliştirmeler, video düzenleme sayfasında geliştirmeler'de yer alıyor.

Etiketler: Windows 10 Fotoğraf uygulaması
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