Windows 10'da arka plan uygulamaları nasıl kapatılır?

Windows 10 uygulamaların arka planda çalışmaya devam etmesi bazı avantajlara sahip olsa da dezavantajlara da sahip. Bu uygulamalar arka planda çalışırken bildirimler yollayabilir, kendilerini güncelleyebilir ve veri alışverişi yapabilirler. Ancak aynı anda çok fazla uygulamayı çalıştırmak donanımın kaynaklarını tüketebilir ve enerji israfına sebep olabilir. Varsayılan halinde Windows 10 Modern uygulamalarının tümü arka planda çalışma iznine sahip olacaktır.

Eğer arkaplan uygulamalarını kapatmak istiyorsanız şu adımları izleyin:

Başlat'tan Ayarlar uygulamasını açın (Start + I kısayolunu kullanabilirsiniz)

Gizilik seçeneğine tıklayın, sonra soldaki menüden Arka plan Uygulamaları'na tıklayın

Burada yüklü olan tüm Modern uygulamaların listesini göreceksiniz, dilediğiniz uygulamaların arka planda çalışmasını buradan engelleyebilirsiniz

Dilerseniz tüm Modern uygulamaların arka planda çalışmasını en üstte bulunan "Uygulamalar arka planda çalıştırılsın" seçeneğini kapatarak engelleyebilirsiniz.

chip.com.tr'nin haberine göre eğer WSAPPX işleminin yüksek donanım kaynakları kullandığını gördüyseniz, bu önlem sayesinde PC'nizin performansını arttırabilirsiniz. Eğer başına buyruk bir uygulama kaynaklarınızı kurutmuyorsa, bu önlem çok da performans artışı sağlamayacaktır. Ancak bilgisayarınız biraz eskiyse, ya da bir çok farklı Modern uygulama yüklediyseniz bu teknik sayesinde program ve oyunlarınızda az da olsa bir hızlanma görebilirsiniz.