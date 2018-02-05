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Windows 10'da ağ ayarları nasıl sıfırlanır?

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:

İnternet bağlantınız ağ ayarlarınız yüzünden kesikse, ve otomatik "sorun giderme" aracı hiç bir işe yaramıyorsa, bu yöntem ile ağ ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Eğer hiç bir yöntem işe yaramıyorsa aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin.

Ayarlar uygulamasını açın (kısayolu Windows Tuşu + I), ardından Ağ ve İnternet > Durum menüsünü ziyaret edin.

Sayfanın en aşağısına inin ve "Ağ sıfırlaması" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladığınızda karşınıza bir uyarı mesajı çıkacak. Bu mesajda, tüm ağ adaptörlerinizin silinip tekrar yükleneceği ve tüm ayarların fabrika ayarlarına döneceği uyarısı bulunuyor. Ayrıca eğer daha önce bir VPN yazılımı kurduysanız, onu manüel olarak tekrar yüklemeniz gerekebilir.

"Şimdi sıfırla" seçeneğine tıklayın.

Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra ağınız yeni beyaz bir sayfa açmış olacak.

Tekrar hatırlatalım, bu tekniği ancak tüm çareler tükendiğinde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Eğer ağ ayarlarınız ümitsiz vaka denebilecek derecede bozulduysa bile başka çarelere bakabilirsiniz.

Bu sıfırlamayı gerçekleştirmek, tam bir Windows sıfırlama kadar veriyi kaldırmaz, bu nedenle çok bir şey kaybetmezsiniz. Ancak, sorununuzu bir türlü çözemiyorsanız, bu yöntem kaba ama hızlı bir sonuç sunacaktır.

Son olarak, birden fazla cihazda bir ağ problemi yaşıyorsanız sorununuz yönlendirici veya diğer ağ cihazlarınızdan kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden, bu sıfırlamayı gerçekleştirmek hiçbir problemi çözmeyebilir.

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Etiketler: windows 10 , işletim sistemi , microsoft
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