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    Windows 10'a Ultimate Performance modu geliyor

    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Eğer bilgisayar donanımınızın gücünü son damlasına kadar kullanmak istiyorsanız, Microsoft geliştirdiği iyeni enerji tasarrufu moduyla yardımınıza yetişiyor.

    Ultimate Performance adlı bu enerji programı, Windows 10 Pro for Workstations'ın önizleme yapısı Fast halkasına geldi. Şimdilik dizüstü bilgisayarlar ve tabletler bu modu deneyemiyor, ancak Microsoft gelecekte bunun değişebileceğini açıkladı.

    Bu güncelleme, günlük hayatlarında PC kullananlar için de emoji'leri tekrar tasarlıyor ve daha tanınır hale getiriyor. Ayrıca farklı dillerde emoji aramak daha kolay olacak ve UWP uygulamalar dosyalara daha kolay erişebilecek. Ancak genel olarak bu deneme sürümü daha çok is istasyonu bilgisayarların tüm güçlerini kullanmalarını sağlamak için yayınlanan bir sürüm. Eğer "En yüksek performans" enerji modu bile sizin için yetersizse, yakında Ultimate Performance modu sayesinde bilgisayarınızı üçüncü parti uygulamalar gerekmeden tam kapasitesinde kullanabileceksiniz.

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    Etiketler: işletim sistemi
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