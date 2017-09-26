Windows 10'a toplu güncelleme yayınlandı! İndirmeyen kalmasın

Bugün Microsoft'un "Salı Yaması" günü değil ancak firma, Windows 10 için bir dizi toplu güncelleme yayınladı. Güncellemeler Windows 10 Anniversary Update ve Creators Update kullanıcılarına yönelik ve sırasıyla 14393.1737 ve 15063.632 yapı numaralarıyla geliyorlar.

Normalde güncellemelerin ayın ikinci Salı gününde gelmesine alışığız, ancak firma son zamanlarda bazen ayda iki güncelleme de yayınlıyor. Creators Update kullanıcılarının KB4040724 (15063.632) olarak gördüğü güncelleme, şu onarımları içeriyor:

Mobil bağlantı için güvenilirlik geliştirmeleri ve onarımları.



Microsoft Edge KB4038788 yüklendikten sonra ilk kez çalıştırıldığında veya çalıştırıldıktan sonra düzenli aralıklarla performans sorunları yaşayabiliyordu ve bu sorunlar, tarayıcıyı tekrar açana kadar ortadan kalkmıyordu. Microsoft Edge'deki bu sorun çözüldü.



Buradan indirilebilen KB4038801 veya yapı 14393.1737 ise daha çok onarım içeriyor:





BitLocker.psm1PowerShell script'i günlük tutarken parolaları günlüğe kaydetmeyecek biçimde güncellendi.



İş İstasyonunu Kilitle ayarı, akıllı kartlar sistemden çıkarıldığında bazı durumlarda sistemi kilitlemiyordu.



Oturum Bilgileri Yöneticisi'nde boş bir parola kaydedildiğinde ve bu bilgiler kullanılmaya çalışıldığında, araç çalışmayı durdurabiliyordu.



ReFS'de klonlanan dosyanın boyutu yanlış hesaplanıyordu.



Npfs!NpFsdDirectoryControl'deki STOP 0x44 hatası çözüldü.



0x1_SysCallNum_71_nt!KiSystemServiceExitPico hatası çözüldü.



Her zaman olduğu gibi bu güncellemeleri kendiniz indirmenize gerek yok. Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update > Güncelleştirmeleri kontrol et yolunu izleyerek güncellemelerin otomatik olarak indirilmesini sağlayabilirsiniz.