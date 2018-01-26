Windows 10'a iki yeni özellik birden geliyor!

Microsoft, gizliliğine önem veren kullanıcıları mutlu edecek yeni bir özelliği tanıtıyor. Yakında Windows 10'un topladığı kullanıcı verilerini detaylı ayarlarla kontrol edebileceksiniz. Windows'un veri toplama konusundaki kapalı kutu politikasından vazgeçmesi, bu tartışmalı konuyu en azından dindirecektir. Microsoft daha önce zaten olabildiğince az telemetri verisi topladığını açıklamıştı. Ancak şimdi bu veriler bile sizin kontrolünüze geçecek.

Ghacks'ın yeni Windows 10 ön izleme sürümünde fark ettiği özelliğe bakılırsa Teşhis ve Geribildirim sayfasında 'Tanı veri görüntüleyici' ve 'Teşhis verilerini sil' adlı iki yeni seçenek bulunuyor. Şimdilik bu tuşlar sadece yer tutucu olarak kullanılıyor, ancak yakın gelecekte bu seçenekler gerçek özelliklerine kavuşacak.





Bahsi geçen ilk seçenek sayesinde sisteminizin topladığı verileri görüntüleyebilir, ikinci seçene sayesinde ise bu verileri silebilirsiniz.

Microsoft'un gizlilik konusunda attığı bu adım, kullanıcı verileri politikalarını adım adım daha saydam hale getireceklerine işaret ediyor. Yine de bu özelliklerin genel Windows 10 sürümüne hiç gelmeme olasılığı bulunuyor. Umarız Microsoft ilerleyen sürümlere kadar fikrini değiştirmez.



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