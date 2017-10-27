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    Windows 10'a gelen Fall Creators Update anakartları vurdu!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 08:27 | Son Güncelleme:

    Az sayıda kullanıcıyı etkilse de Fall Creators Update, bazı bilgisayarlarda mavi ekran hatasına yol açıyor!

    Windows 10'un en son güncellemesi Fall Creators Update'i yükleyen bazı kullanıcılar, kullandıkları donanımlar nedeniyle sorun yaşıyorlar.

    Şikayetlerin çoğu X299 anakartları ve NVMe standardına sahip SSD'leri birlikte kullananlardan geliyor. Microsoft'un TechNet forumlarında paylaşılanlara göre Windows 10'un Sonbahar Güncellemesi'nde yaşananlar, Fall Creators Update ile tekrar yaşanmaya başladı. Şikayetlere göre güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, açılışta mavi ekranla karşı karşıya kalıyorlar. Asus'un forumundaki bir konu başlığı altında aynı sorunu yaşayan birden fazla kişi görünüyor. Ancak bunun nedeni, Asus'un X229 anakartlarının çok popüler bir üreticisi olması olabilir. Gigabyte ve MSI anakart kullananlar da sorun yaşadıklarını söylüyorlar ancak sorunun genel olarak küçük bir kullanıcı kitlesini kapsadığı anlaşılıyor.

    Windows 10a gelen Fall Creators Update anakartları vurdu

    Microsoft, Cnet'e yaptığı bir açıklamada sorunun farkında olduğunu ve sorunu "cihaz ortaklarıyla mümkün olduğunca çabuk çözmek için çalıştığını" söyledi.

    Sorun yaşayan X299 anakart sahipleri, Windows 10'u güncellemek yerine temiz yükleme yaparak sorunu çözdüklerini söylüyorlar. Bu yöntem, verilerinizi ve uygulamalarınızı yedekleyip geri yüklemeniz gerektiğinden, herkese pek çekici gelmeyebilir.

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    Etiketler: bilgisayar , işletim sistemi , güncelleme
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