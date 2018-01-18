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Windows 10'a font seçenekleri geliyor

Hürriyet Haber
18.01.2018 - 07:17 | Son Güncelleme:

Microsoft, bir sonraki Windows 10 güncellemesinde ayarlar menüsüne Yazı Tipi Seçenekleri'ni eklemeye hazırlanıyor!

Windows 8'in piyasaya sürüldüğü günden beri Microsoft, Denetim Masasını geri plana atarak Ayarlar uygulamasına yeni özellikler ekliyor. Redstone 4 güncellemesi ile gelecek değişiklikler arasında, Ayarlar uygulamasına Windows 10'un arayüz fontlarını değiştirme özelliği bulunuyor.

Yeni güncelleme ardından Ayarlar > Kişiselleştir menüsünde Yazı Tipleri seçeneği belirecek. Bu özellik, istediğiniz yazı tipi ailesini seçmenizi, farklı stil ve boyutları ayarlamanıza olanak tanıyacak. Ayrıca Microsoft Store'dan daha fazla yazı tipi de indirebileceksiniz.

Microsoft bu sayede yazı tipi ayarlarını da modern Windows 10 kullanıcı arayüzüne taşımış olacak. Bu da Denetim Masasından Ayarlar uygulamasına geçen bir özellik daha olacak anlamına geliyor. Tahminler, yakın gelecekte Kontrol Panelinin tamamen tarihe karışacağı yönünde. Fall Creators Update (1709) ile birlikte Kontrol Paneli, Başlat tuşuna sağ tıkladığınızda çıkan pop-up menüsünden kaldırılmıştı. Başlat'a tıklayıp Kontrol Paneli yazarsanız ona hala erişebilirsiniz. Sonuçta hala sadece Kontrol Panelinden değiştirilebilen bir çok detaylı ayar bulunuyor.

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Etiketler: font , işletim sistemi
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