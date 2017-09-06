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    Windows 10 yükseliyor, Windows 7 düşüyor!

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 07:39 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 07:57

    Windows 7 halen en fazla kullanılan işletim sistemi olabilir. Ama onun için de yolun sonu görünmeye başladı!

    Geçen ayki NetMarketShare verileri, Windows 10'un pazar payını yaklaşık olarak yüzde 1 artırdığını ve yüzde 27,63'e ulaştığını göstermişti. Bu ay çok ciddi bir büyüme görünmese de, Windows 10 için önemli bir gelişme olduğu söylenebilir.

    NetMarketShare verilerine göre Windows 10 yüzde 27,99'a yükselirken Windows 7 yüzde 48,43'e geriledi. Değişiklikler küçük olsa da, geçtiğimiz birkaç aydır yakalanan çizginin devam ettiğini gösteriyor. Windows 8.1 kullanımı ise geçen ayki yüzde 6,48'den yüzde 6,07'e gerilemiş görünüyor. Windows XP de az miktarda gerileyerek Windows 8.1 ile aynı seviyeye ulaşmış durumda. Apple'ın macOS işletim sistemi, bir miktar büyüyerek pazar payını yüzde 3,59'a genişletirken Linux dağıtımlarını da içeren "Diğer" kategorisi, yüzde 7,84'e genişledi.

    Windows 10 yükseliyor, Windows 7 düşüyor

    Bir başka analiz firması olan StatCounter'ın verileri, benzer bir tablo sergiliyor. Firmaya göre tüm Windows sürümleri toplamda yüzde 85,53 pazar payına sahipken Apple'ın macOS'u pazarın yüzde 11,95'ini elinde tutuyor. Firma, Windows sürümlerinin kullanım oranını aşağıdaki tabloda sıralıyor:

    Windows 10 yükseliyor, Windows 7 düşüyor

    İki firmanın da verileri ortak web sitelerindeki izleme kodları yoluyla topladığını belirtmekte fayda var. Yani bu veriler, gerçekteki kullanım oranlarını tam anlamıyla yansıtmayabilir.

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    Etiketler: windows 10 , windows 7 , işletim sistemi
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