Windows 10 ve Snapdragon'lu dizüstü bilgisayarlar yolda!

Microsoft yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre gelecek olan, Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi ile donatılmış Windows 10 dizüstü bilgisayarlar 'oyunun kurallarını değiştirecek'. İddiaya göre bu dizüstü PC'ler bir günden fazla pil ömrüne sahip olacak.

Bu dizüstülerden daha önce de bahsedildiğini duymuştuk, ilk nesil dizüstüler Snapdragon 835 SoC işlemcilere sahip olacak. Genellikle mobil cihazlarda kullanılan bu çipler doğal olarak pil tasarrufu konusunda oldukça verimli, bu yüzden onları dizüstü bilgisayarlarda kullanmak oldukça mantıklı. Microsoft'un Bağlantı Ortakları için Ana Grup Programı Yöneticisi Pete Berdard'a göre, bu taşınabilir bilgisayarlar beraberinde bir devrim getirecekler.





Qualcomm'un Hong Kong'da gerçekleştirdiği 5G Summit etkinliğinde Bernard, Trusted Reviews'a şu açıklamayı yaptı: "Rakamlar henüz elimizde değil ama pil ömrü gerçekten çok iyi. İnanılmaz derecede iyi. Açıkçası, beklentilerimizin çok daha ötesinde,"

Bernard ayrıca şunları söyledi: "Bu tip bir pil ömrünü günlük hayatımda sürekli kullanıyorum ve adaptörümü yanımda taşımıyorum. İki günde bir şarj etmem yetiyor. Bu tarz bir pil ömründen bahsediyoruz."

chip.com.tr'nin haberine göre telefon pilleri için tasarlanmış enerji tasarrufu sağlayan bir işlemci, devasa bir pile sahip olan bir dizüstü bilgisayara takılırsa, bu PC'nin pil ömrü oldukça fazla olacaktır. Sadece çok fazla enerji isteyen uygulama ve oyunlardan kaçınmanız gerekebilir.