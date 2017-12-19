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    Haberler >Teknoloji>Windows 10 şu an bedava, 1 Ocak'ta paralı oluyor!

    Windows 10 şu an bedava, 1 Ocak'ta paralı oluyor!

    Hürriyet Haber
    19.12.2017 - 06:45 | Son Güncelleme:

    Microsoft'un Windows 7 ve Windows 8.1 kullanan kullanıcıları için sunduğu ücretsiz yükseltme programının (engelli insanlara özgü yazılım kullananları için) bitmesine kısa bir süre kaldı. Bu sürenin bitmesiyle birlikte artık Windows 10 ücretli olacak.

    Microsoft'un Windows 10 işletim sistemini tanıtmasından bu yana ciddi bir indirilme sayısına ulaşıldı. 29 Haziran 2016 tarihinde sunulan işletim sisteminin ücretsiz yükseltme imkanı 31 Aralık 2017 tarihinde sona eriyor. Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu gelişme ile Microsoft Windows 7 için 2020 yılında, Windows 8.1 için 2023 yılında tüm desteğini keseceğini de açıkladı.

    Windows 10 şu an bedava, 1 Ocakta paralı oluyor

    Resmi Windows 10 sürümüne sahip olmak istiyorsanız, bu linke tıklayarak Microsoft’un resmi sitesine ulaşabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey ise Microsoft’un yardımcı teknolojilerini kullanacağınızı kabul etmek. Bu işlemin gündelik kullanımda ise hiç bir handikapı yok. Sonrasında inen dosya üzerinden Windows 10 işletim sistemine sahip olabilirsiniz.

    ENGELLİLER İÇİN ÜCRETSİZ

    Ancak Microsoft'un ücretsiz Windows 10 güncellemesini geçen yıl bitirdiğini; 1 Ocak'a kadar indirilen ücretsiz sürümün ise engellilere yönelik olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Normalde herhangi bir süre sınırı yokken Microsoft aldığı yeni bir kararla 1 Ocak'ta bu ücretsiz sürümü bitirmeye karar verdi. 

    Etiketler: Windows 10 yükseltmek için son gün
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