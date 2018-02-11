Windows 10 S'te şifre girme derdi sona eriyor

Microsoft'un en sonuncu Insider Preview güncellemesi oldukça muazzam, ve Windows 10 S kullanıcıları için sistem şifrelerinden kurtulma seçeneği sunuyor. Teknoloji devi, güvenlik odaklı Windows'un kilidini cep telefonunuza yükleyeceğiniz bir kimlik doğrulama uygulaması ile açmanıza izin veriyor. Özellik şu an test aşamasında. Tek yapmanız gereken, uygulama ile Windows Hello'yu kurmak ve bunun ardından Windows'un hiçbir arayüzünde giriş yapmak için şifre kutucuğu görmeyeceksiniz. Şu an bir Windows 10 S kullanıcısı olmasanız da, bu özelliğe bir gün siz de kavuşabilirsiniz. Haberlere göre Microsoft, 10 S'i bağımsız bir ürün olarak bırakmak istiyor, böylece hem Home hem de Pro kullanıcılarına bir mod olarak sunabilecek.





Windows 10 S kullanıcılarına şifresiz bir deneyim sunmanın yanında, Insider Preview'in bu son sürümü bilgisayarlarda HDR video oynatmayı mümkün hâle getiriyor. Microsoft'un söylediğine göre, çoğu modern bilgisayar HDR'yi oynatabilecek kapasiteye sahip, ama bunu yapabilmeleri için fabrikada kalibre edilmeleri gerekiyor. Bu güncelleme, platforma bir kalibrasyon aracı getiriyor: tek yapmanız gereken Video Oynatma ayarlarına gidip "Dahili ekranımda HDR video için kalibrasyon ayarlarını değiştir" seçeneğini tıklamak.



Bunların yanında Windows Insider Build 17083'ün bilgisayarınıza bir Teşhis Veri Görüntüleyicisi yüklendikten sonra gizliliğinizden endişeleniyorsanız, bu güncellemeyi seveceksiniz. Artık, Gizlilik bölümünde Tanılama ve geri bildirim bölümüne giderek aracın topladığı verileri silebilirsiniz.



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