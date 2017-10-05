Windows 10 sonunda bunu da yapıyor!

Temmuz 2015 yılında piyasaya sürülen Microsoft'un son işletim sistemi Windows 10, sonunda liderlik koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Aradan iki yıl geçti evet ve buna karşın halen Windows 7, yüzde 43.99 ile pastada en geniş yeri kaplıyor. Windows 8.1 ve Windows 7 işletim sistemlerinden ücretsiz olarak yükseltme opsiyonuyla sunulan Windows 10, buna karşın beklenen ilgiyi geç görmüş gibi. Neyse ki, bu durum çok yakında değişmek üzere.

Statcounter'ın güncel araştırmasına göre, Windows 7'nin şu an pazar payı yüzde 43.99. Buna karşın Windows 10 ise yüzde 39.3 seviyesinde. Şimdiye kadar başa baş mücadele veren iki işletim sistemi arasında dengeler yavaş yavaş değişiyor. Zira geçtiğimiz ay yüzde 1.43'ten fazla bir artış gören Windows 10, hızla geliyor. Windows 7 tarafında ise, yüzde 1.11'lik bir kayıp var. Bu tabloya göre analizcilerin birleştiği nokta, yıl sonundan önce PC pazarında yeni bir kralın tahta oturacağı oluyor.





Aynı oranda artış ve kayıpların yaşanması durumunda, önümüzdeki üç ay içinde Windows 10 pazar payını yüzde 43.59'a yükseltirken, Windows 7'nin de yeni yıla yüzde 40.66 ile gireceği öngörülüyor. Bu gerçekleşirse, Windows 10 hak ettiği koltuğa 2 yılı aşkın süre sonunda oturmuş olacak.



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