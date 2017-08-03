Windows 10 S tüm bilgisayar için yayında!

Mayıs'ta gerçekleşen ve eğitim piyasasına yoğunlaşan bir etkinlikte Microsoft, Windows 10 S'yi dünya ile tanıştırdı. İşletim sisteminin bu sürümü sadece Windows Store'da bulunan uygulamaları çalıştırıyor. Surface Laptop, bu işletim sistemini ilk kullanan bilgisayarken, bazı yeni eğitim için özel geliştirilmiş bilgisayarlar bugün piyasaya sürüldü. Şirket, Windows 10 S'ye ait görselleri yayınlamak için geçen hafta MSDN abonelerinin ISO'lara erişimini bekledi.

Ancak MSDN lisansı oldukça pahalı, ayrıca bu içeriklere erişebilmek için yıllık aboneliğe sahip olmanız gerekiyor. Ancak bugün, Microsoft nihayet Windows 10 S'in kurulumunu herkese açtı.

Maalesef sadece Windows 10 Home kullanıcıları bu sürüme geçemeyecek. Eğer Windows 10 S'ye geçmek istiyorsanız Windows 10 Pro, Pro Education, Education veya Enterprise sahibi olmanız gerekiyor.

Geçen hafta ISO'nun MSDN abonelerine ulaşması ardından sızması çok uzun sürmemişti, ancak bu sürümü yüklerseniz aktif olmadığını görüyordunuz. Neyse ki şimdi sürümü bu şekilde yükleseniz bile bu sorun ile karşılaşmazsınız.

Windows 10 S bilgisayarınızda aktif hale geldikten sonra, gelecek güncellemeler için de hazırsınız anlamına geliyor. İsterseniz Windows Store'u kullanarak Windows 10 Pro'ya da geri dönebilirsiniz, sonuçta bilgisayarınız bu sürüm için lisanslı durumda.