Windows 10 S yayınlandı! Neler değişiyor?

Microsoft tarafından Mayıs ayında duyurulan eğitim odaklı Windows 10 S artık herkes tarafından indirilmeye hazır. Windows 10 S'in düşük donanımla en iyi şekilde çalışabilecek durumda dizayn edildiği daha önce duyurulmuştu. Bu sistem eğitim amaçlı olmasının yanı sıra Windows Mağaza'da yer alan uygulamaları da çalıştırabilecek.



Bu sistemden Windows 10 Home kullanıcıları faydalanamayacak. Bu sistem hakkında bilinmesi gereken bir başka nokta ise Windows 10 S için Windows 10 Pro, Windows 10 Pro Education veya Windows 10 Enterprise sürümlerine sahip olmak gerekmesi. Windows 10 S kurulu olan ilk cihaz ise Surface Laptop oldu. Öte yandan Windows 10 S sürümünü bilgisayarınızda etkinleştirdiğinizde, işletim sisteminin daha sonraki kurulumlarında da sorun yaşanmayacak.



Ayrıca Microsoft özel sürücüler gerektiren aygıtların Windows 10 S’te düzgün çalışamayabileceği konusunda da uyarıda bulundu.