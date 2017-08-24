Windows 10 Pro'da artık bu özellik olmayacak!

Microsoft, Windows 10 sürümleri arasında birkaç hafta önce bir yenisini daha eklemişti. Windows 10 Pro for Workstations adlı bu sürümün yeni özelliklerinden bir tanesi, Windows 8'le birlikte ortaya çıkan ReFS dosya sistemini kullanmasıydı.

Windows 10, standart dosya sistemi olarak NTFS'yi kullanmaya devam etse de isteyenler, destekleyen donanımlarda ReFS birimleri oluşturabiliyorlardı. Ancak ReFS'nin yakında hizmetten kaldırılacağı anlaşıldı. Twitter'dan Tero Alhonen'ın da keşfettiği üzere ReFS, sonbaharda gelecek Fall Creators Update'in "kaldırılacak işlevler listesi"nde göründü. Dosya sistemi artık kaldırılacak olsa da, daha önce bu dosya sistemiyle oluşturulan sürücüler çalışmaya devam edecekler.

Tüm bunlar, ReFS'nin Windows 10 Enterprise'a ve tahmin ettiğiniz üzere Windows 10 Pro for Workstations'a özel olacağı anlamını taşıyor.

Bu arada ReFS ile biçimlendirilmiş sürücüler çalışmaya devam etse de, bazı özelliklerini kaybedebilirler. Microsoft'un geçen ay OneDrive istemcisine yayınladığı bir güncellemeyle aracın NTFS dışındaki dosya sistemlerine olan desteğini bitirdiğini (ReFS dahil) görmüştük.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 1985'TEN 2015'E TÜM WINDOWS KUTULARI