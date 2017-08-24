MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Windows 10 Pro'da artık bu özellik olmayacak!

    Windows 10 Pro'da artık bu özellik olmayacak!

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 08:07Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 08:07

    Microsoft'un belgelerinde yapılan bir keşif, bu özelliğin Fall Creators Update ile birlikte Windows 10'dan kaldırılacağını ortaya çıkardı!

    Microsoft, Windows 10 sürümleri arasında birkaç hafta önce bir yenisini daha eklemişti. Windows 10 Pro for Workstations adlı bu sürümün yeni özelliklerinden bir tanesi, Windows 8'le birlikte ortaya çıkan ReFS dosya sistemini kullanmasıydı.

    Windows 10, standart dosya sistemi olarak NTFS'yi kullanmaya devam etse de isteyenler, destekleyen donanımlarda ReFS birimleri oluşturabiliyorlardı. Ancak ReFS'nin yakında hizmetten kaldırılacağı anlaşıldı. Twitter'dan Tero Alhonen'ın da keşfettiği üzere ReFS, sonbaharda gelecek Fall Creators Update'in "kaldırılacak işlevler listesi"nde göründü. Dosya sistemi artık kaldırılacak olsa da, daha önce bu dosya sistemiyle oluşturulan sürücüler çalışmaya devam edecekler.

    Tüm bunlar, ReFS'nin Windows 10 Enterprise'a ve tahmin ettiğiniz üzere Windows 10 Pro for Workstations'a özel olacağı anlamını taşıyor.

    Bu arada ReFS ile biçimlendirilmiş sürücüler çalışmaya devam etse de, bazı özelliklerini kaybedebilirler. Microsoft'un geçen ay OneDrive istemcisine yayınladığı bir güncellemeyle aracın NTFS dışındaki dosya sistemlerine olan desteğini bitirdiğini (ReFS dahil) görmüştük.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 1985'TEN 2015'E TÜM WINDOWS KUTULARI

    Etiketler: microsoft , windows 10 pro , işletim sistemi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri